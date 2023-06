La Commission européenne propose un organisme d’éthique commun pour tous les fonctionnaires de l’UE à la suite d’un scandale de corruption

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’exécutif de l’Union européenne a proposé jeudi de créer un organe d’éthique qui établirait des règles de conduite communes pour les institutions après que le bloc des 27 nations a été secoué l’année dernière par un scandale d’argent contre influence.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a soutenu sa création lors de sa prise de fonction en 2019, et ses services ont intensifié leurs actions après que le soi-disant scandale du Qatargate a fait voler en éclats le Parlement européen.

L’UE ne dispose pas actuellement de réglementations complètes en matière de lobbying et la proposition de la Commission établirait des normes communes pour tous les hommes politiques de l’UE en ce qui concerne les cadeaux, l’hospitalité et les voyages offerts par des tiers.

« Les normes s’appliqueront également à l’acceptation des récompenses, décorations, prix ou honneurs », a déclaré la Commission.

L’organisme établirait également des règles de transparence pour les réunions avec les représentants d’intérêts, les activités des fonctionnaires de l’UE après leur départ et la manière dont ils déclarent leurs intérêts et leurs actifs.

Les responsables de la lutte contre la corruption et les parlementaires ont déploré plus tôt cette semaine que six mois après qu’un groupe de législateurs de l’Union européenne ait été entraîné dans le scandale de l’argent contre l’influence, aucune nouvelle règle anticorruption n’est en place au Parlement européen et celles qui existent sont n’étant pas appliqué de toute façon,

Lorsque le scandale a éclaté, von der Leyen a déclaré qu’il menaçait la confiance que les citoyens européens accordent aux institutions du bloc des 27 nations.

L’organe de déontologie indépendant couvrirait les activités de lobbying auprès de la Commission européenne, du Conseil européen et du Parlement européen, ainsi qu’auprès de la Banque centrale européenne, de la Cour de justice européenne, de la Cour des comptes européenne, du Comité économique et social et du Comité des les Régions.

« Si les Européens veulent avoir confiance en notre Union, ses institutions doivent être ouvertes et irréprochables en matière d’éthique, de transparence et d’intégrité », a déclaré von der Leyen.

La Commission propose que le nouvel organe — qui n’aura pas de pouvoirs d’enquête — serait doté d’une présidence tournante conçue parmi toutes les institutions participantes. Cinq experts indépendants seraient également impliqués.

L’absence de pouvoirs d’enquête dans la proposition a été critiquée par de nombreux législateurs européens.

« L’Europe mérite mieux que des propositions à moitié cuites », a déclaré Stéphane Séjourné, président de Renew Europe. les leçons du scandale du Qatargate.

La Commission va maintenant inviter des fonctionnaires de toutes les institutions et organes consultatifs de l’UE à une réunion en juillet à Bruxelles pour entamer des discussions sur la proposition.