La Commission européenne propose des règles plus strictes en matière de pollution

BRUXELLES (AP) – Le bras exécutif de l’Union européenne a cherché mercredi à renforcer les restrictions à la pollution afin de garantir que les polluants nocifs soient éliminés d’ici 2050 pour potentiellement sauver la vie de centaines de milliers de personnes.

Les propositions de la Commission européenne sont centrées sur la pollution de l’air, des déchets et de l’eau, et nécessitent le soutien du Parlement européen et des États membres avant de pouvoir être rendues obligatoires. Cela risque de prendre plusieurs mois.

La pollution de l’air est la plus grande menace pour les 450 millions de citoyens du bloc. Les propositions incluent le doublement des limites des particules fines autorisées dans l’air d’ici 2030. Ces particules constituent une part importante de la pollution atmosphérique globale, qui, selon l’UE, tue près de 300 000 personnes par an.

Étant donné que l’application efficace des règles de pollution s’est jusqu’à présent révélée difficile, les propositions donneront aux citoyens en difficulté les moyens de demander réparation en justice avec de meilleurs droits d’indemnisation et une action collective pour demander des dommages-intérêts.

En ce qui concerne uniquement la pollution de l’air, la Commission estime que jusqu’à 121 milliards d’euros pourraient être économisés d’ici 2030 si les règles sont adoptées.

“Le coût de l’inaction est bien supérieur au coût de la prévention”, a déclaré le commissaire à l’environnement Virginijus Sinkevicius.

La guerre de la Russie en Ukraine affecte tous les plans de l’UE et la protection de l’environnement ne fait pas exception étant donné que la pression énergétique de Moscou sur les pays de l’UE a déjà contraint de nombreux pays à relancer des politiques centrées sur l’utilisation des combustibles fossiles.

La mise en œuvre des mesures anti-pollution “ne devient pas plus facile dans les conditions géopolitiques actuelles, mais nous ne pouvons pas nous permettre des distractions”, a déclaré Sinkevicius.

The Associated Press