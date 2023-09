La Commission européenne ouvre une enquête sur la Chine concernant le dumping de véhicules électriques

« L’Europe est ouverte à la concurrence. Pas pour un nivellement par le bas.

Les députés ont applaudi l’annonce de von der Leyen.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, qui fait pression pour que l’UE et ses autres États membres adoptent une ligne plus dure à l’égard de la Chine, a déclaré Le héraut et L’âge il était temps de corriger la manière dont le marché interagissait avec Pékin.

« Pendant des décennies, une approche à courte vue a permis à la Chine de prendre le dessus sur nos marchés et nos industries », a-t-il déclaré.