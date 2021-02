La Commission européenne obtient 300 millions de doses supplémentaires de vaccin Moderna

L’Union européenne a approuvé un deuxième contrat avec la société pharmaceutique américaine Moderna pour un achat supplémentaire de 300 millions de doses de son vaccin contre le coronavirus, a annoncé mercredi la chef de la Commission, Ursula von der Leyen.

Dans le cadre de l’accord, le bloc recevra 150 millions de doses cette année, avec une option d’achat de 150 supplémentaires en 2022.

«Avec un portefeuille allant jusqu’à 2,6 milliards de doses, nous serons en mesure de fournir des vaccins non seulement à nos citoyens, mais également à nos voisins et partenaires», a déclaré von der Leyen lors d’une conférence de presse, citant le grand stock de vaccins du bloc. lui permet de faire don du jab aux pays à revenu faible et intermédiaire.

«Le contrat est important non seulement pour les besoins à court terme de l’UE, mais aussi pour nos futurs travaux visant à limiter la propagation rapide de nouvelles variantes», a déclaré la chef de la santé du bloc, Stella Kyriakides.

.@EU_Commission approuvé une seconde #COVID-19[FEMININE contrat de vaccin avec @moderna_tx, qui donnera accès à jusqu’à 300 millions de doses supplémentaires. C’est une autre étape vers la fourniture d’un accès rapide à des vaccinations sûres et efficaces aux citoyens de 🇪🇺 et au-delà. – Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) 17 février 2021

Le chien de garde européen des médicaments, à savoir l’Agence européenne des médicaments (EMA), a déjà accordé une autorisation de mise sur le marché pour les jabs COVID développés par Pfizer / BioNTech, AstraZeneca / Oxford University et Moderna, alors qu’il envisage les injections de Johnson & Johnson, CureVac et Novavax.

Mardi, la société belge Janssen Pharmaceutica, propriété du géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson soumis son vaccin COVID-19 à l’EMA pour une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Une décision pourrait être prise d’ici la mi-mars.