La Commission européenne fustigée pour le secret de l’accord sur les vaccins Pfizer

La Médiatrice européenne a reproché à l’exécutif de ne pas avoir publié les textes échangés entre sa présidente, Ursula von der Leyen, et le PDG de Pfizer

La Commission européenne a été accusée de « mauvaise administration » par un chien de garde de l’UE après avoir refusé de publier les SMS que sa présidente, Ursula von der Leyen, a envoyés au PDG de Pfizer, Albert Bourla, l’année dernière lors des négociations pour conclure un accord sur le vaccin Covid-19.

Une enquête de la Médiatrice européenne Emily O’Reilly a critiqué vendredi l’organe exécutif de l’UE pour ne pas avoir demandé au bureau de von der Leyen de rechercher les textes. On pense que les discussions ont aidé à sécuriser quelque 1,8 milliard de doses du vaccin Pfizer pour le bloc.

En avril dernier, von der Leyen a révélé qu’elle avait échangé des SMS et des appels avec Bourla pendant un mois pendant la négociation. Cependant, la commission a par la suite répondu à la demande d’accès public aux messages d’un journaliste en affirmant qu’elle ne conservait pas de trace des textes et ne possédait qu’un e-mail, une lettre et un communiqué de presse sur le sujet.

Au cours de l’enquête, il est apparu que la commission avait demandé au bureau du président de rechercher « documents » qui remplissent ses critères internes d’enregistrement – les textes ne relèvent pas de cette définition. L’organisme avait fait valoir que son « La politique de tenue de registres exclurait en principe la messagerie instantanée. » Il a déclaré à l’enquête que « à ce jour, il n’a enregistré aucun message texte dans son système de gestion de documents. »

« La manière étroite dont cette demande d’accès public a été traitée signifie qu’aucune tentative n’a été faite pour identifier si des messages texte existaient », O’Reilly a déclaré dans un communiqué. « Cela ne répond pas aux attentes raisonnables de transparence et de normes administratives au sein de la Commission. »

Notant que cela « constituait une mauvaise administration » la médiatrice a demandé à la Commission européenne de vérifier une fois de plus les messages pertinents et de répondre à la recommandation avant le 26 avril. Elle a dit qu’il était « pas crédible pour prétendre » les messages texte ne relèvent pas des lois de l’UE sur la transparence, ajoutant que si « Les messages texte concernent les politiques et les décisions de l’UE, ils doivent être traités comme des documents de l’UE. »

Un porte-parole de la commission a déclaré que le corps avait « pris note » de la recommandation et répondrait au médiateur dans les délais.