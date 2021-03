La Commission européenne et le président de la COP26 intensifieront la coopération en matière d’action climatique

L’Union européenne se concentrera sur la traduction de l’ambition en action dans la réduction des émissions de CO2 et travaillera avec ses partenaires internationaux pour lutter contre le changement climatique, Commissaire européen à l’énergie Kadri Simson dit après avoir rencontré Alok Sharma, le président de la conférence COP26 sur le climat qui se tiendra à Glasgow en novembre de cette année.

«D’ici la COP26 en novembre, nous avons besoin des engagements de neutralité climatique de tous les pays, en particulier du G20. L’UE s’est fixé un objectif ambitieux de réduction des GES de 55% d’ici 2030 et s’est engagée à entreprendre les travaux sur la transition énergétique », a tweeté Simson le 26 février.

Sharma a également rencontré le vice-président exécutif de la Commission Frans Timmermans et commissaires Virginijus Sinkevičius et Mairead McGuinness à Bruxelles le 26 février.

«Vraiment bien d’accueillir Alok Sharma à Bruxelles aujourd’hui. Notre action auprès des partenaires du monde entier s’intensifiera au cours des mois à venir. Si nous lançons un RaceToZero, la COP26 peut devenir un point de basculement pour l’action climatique et nous pouvons protéger l’avenir de l’humanité », a écrit Timmerman dans un tweet.

Conformément à l’Accord de Paris, l’UE a soumis une nouvelle contribution déterminée au niveau national (CDN) au secrétariat de la CCNUCC en décembre, s’engageant à réduire au moins 55% des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990. Cet objectif place l’UE sur une voie équilibrée et réaliste vers la neutralité climatique en 2050, a déclaré la Commission dans un communiqué de presse.

À la suite du leadership de l’UE, les gouvernements du monde entier ont fait un certain nombre d’annonces importantes pour renforcer la lutte contre le changement climatique ces derniers mois, et avec le retour des États-Unis à l’accord de Paris, un nouvel élan international pour l’action climatique est un signal encourageant pour la COP26. .

La Commission s’est engagée à travailler en étroite collaboration avec la présidence de la COP26 et tous ses partenaires internationaux pour faire de cette année cruciale un tournant pour l’action climatique, la transition énergétique et pour la nature.

«La Commission présentera des propositions législatives en juin 2021 pour mettre en œuvre ses nouveaux objectifs climatiques et énergétiques dans notre paquet« Fit for 55 », montrant à nouveau à nos partenaires internationaux à quel point le pacte vert européen est à la fois une stratégie climatique et une stratégie de croissance. communiqué de presse lu, ajoutant: «Nous présenterons également de nouvelles propositions dans le courant de 2021 pour promouvoir la finance durable et pour s’engager dans la restauration de la nature et inverser la perte de biodiversité, en tant que piliers essentiels de la lutte contre la crise climatique».