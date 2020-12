La Grèce et l’Union européenne se sont entendues sur un plan d’action commun pour la création d’un nouveau centre d’accueil et d’identification des migrants sur l’île de Lesbos, dans l’est de la mer Égée, a annoncé jeudi la Commission européenne.

Cette annonce vient s’ajouter à un accord signé en novembre entre la Commission et les autorités grecques, qui prévoit un financement européen de 121 millions d’euros pour la construction de 3 nouveaux centres d’accueil à Samos, Kos et Leros.

Le protocole de coopération de jeudi a été signé par la commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson et le ministre de l’asile Notis Mitarakis, qui ont déclaré que la nouvelle installation «fermée et contrôlée» permettra aux autorités grecques de fermer définitivement l’installation termporaire de Mavrovouni, tout en le faisant également » servir de guide pour des centres similaires sur d’autres îles de la mer Égée. »

Le centre remplacera le camp de Moria, qui a été englouti par des incendies en septembre, obligeant près de 13 000 migrants à fuir les lieux et à chercher un abri dans les rues, jusqu’à ce qu’un nouveau camp de repêchage soit installé pour les accueillir. Plus de 400 enfants et adolescents non accompagnés ont été transférés sur le continent grec, le pays recevant plus de 170 000 articles fournis par 13 États membres et le Royaume-Uni dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’UE.

Il s’achèvera début septembre 2021, avec une capacité d’accueil de 5000 personnes, tandis que la durée des séjours dans les établissements sera plus courte, jusqu’à quelques mois, jusqu’à ce qu’une décision de rejet ou d’approbation des demandes d’asile soit rendue.

« Avec notre accord aujourd’hui, l’Europe et la Grèce travaillent main dans la main pour les habitants des îles », a déclaré von der Leyen dans un tweet après la signature du mémorandum, ajoutant qu ‘ »il s’agit également de procédures rapides et équitables, donc les centres sont ce qu’ils devraient être – seulement un arrêt temporaire avant le retour ou l’intégration. »

Le commissaire européen aux affaires intérieures a déclaré que « il s’agit des personnes et de leur droit fondamental à se sentir en sécurité », ajoutant que « c’est également une étape importante dans la modification de la façon dont nous abordons la gestion des migrations et cela ouvre la voie à la mise en pratique des principes directeurs de la nouveau pacte sur la migration et l’asile. »