« Aucune décision de lancer une action en justice n’a été prise pour le moment », a déclaré jeudi un porte-parole de la Commission, cité par Reuters.

Plus tôt jeudi, le ministre irlandais de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré au parlement du pays qu’une action en justice avait été lancée par la Commission européenne contre AstraZeneca.

« En ce qui concerne AstraZeneca, une action en justice a été engagée par la Commission et plus tôt cette semaine, j’ai rejoint l’Irlande en tant que l’une des parties à cette affaire juridique, en particulier concernant le non-respect total par AstraZeneca de ses accords de livraison et contractuels pour les mois d’avril, mai et Juin, » Dit Donnelly.

L’action doit être approuvée par les 27 États membres de l’UE, un processus qui pourrait prendre des semaines.

AstraZeneca a été engagée pour livrer 180 millions de doses de son vaccin à l’UE au deuxième trimestre, mais la société a ensuite prévu qu’elle ne livrerait que 70 millions de doses, a déclaré le mois dernier la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Au premier trimestre 2021, le fabricant de médicaments anglo-suédois a livré 30 millions de doses au bloc, en baisse par rapport à son engagement initial de 120 millions.

En février, Pascal Soriot, PDG de l’entreprise, a déclaré aux députés européens qu’il était « confiant » qu’il atteindrait l’objectif du deuxième trimestre.

Les responsables de l’UE ont critiqué AstraZeneca pour un manque de livraisons depuis janvier, lorsque la société a annoncé pour la première fois que sa chaîne d’approvisionnement serait affectée en raison de problèmes de fabrication dans ses usines européennes.

La Commission – la branche exécutive du bloc – a réagi en créant un nouveau mécanisme de transparence et d’exportation obligeant les États membres à autoriser les exportations, dans le but de lutter contre le déficit.

La mesure concerne les vaccins fabriqués dans l’UE par des entreprises avec lesquelles le bloc a conclu des contrats.

L’Italie a fait le premier usage de ces pouvoirs le mois dernier en bloquant l’envoi de 250 000 doses de vaccin AstraZeneca en Australie.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!