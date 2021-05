La Commission européenne conseille aux États d’assouplir les restrictions aux frontières alors que le nombre de vaccinations contre Covid augmente

« Alors que la situation épidémiologique s’améliore et que les campagnes de vaccination s’accélèrent dans toute l’UE, la Commission propose que les États membres assouplissent progressivement les mesures de voyage, notamment pour les titulaires du certificat numérique COVID de l’UE » a déclaré la Commission lundi.

Il a également proposé une « arrêt d’urgence » système aux voyages frontaliers si de nouvelles variantes de Covid-19 commencent à augmenter, ce qui réintroduirait rapidement des restrictions « si la situation épidémiologique se détériore rapidement.

La commission a indiqué que les personnes ayant un « attestation de vaccination » – plus communément appelé « passeport vaccinal » – devrait être exempté de « tests liés au voyage ou quarantaine 14 jours après avoir reçu la dernière dose. »

Le commissaire européen à la justice Didier Reynders a noté que ces dernières semaines « ont entraîné une tendance à la baisse continue du nombre d’infections, montrant le succès des campagnes de vaccination dans l’ensemble de l’UE », et a exprimé son espoir que les États membres travailleraient ensemble en utilisant le système de certificats de vaccination pour rendre à nouveau possible la liberté de mouvement.

La commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, a également salué la liberté de circulation entre les États comme l’un des « les droits les plus chers », ajouter, « Nous avons besoin d’approches coordonnées et prévisibles pour nos citoyens qui offriraient de la clarté et éviteraient des exigences incohérentes entre les États membres. »

La liberté de circulation dans l’Union européenne permet aux résidents d’un État membre de voyager, de travailler et de vivre facilement dans un autre État.

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, plus de 234 000 000 doses de vaccin Covid-19 ont été administrées dans l’Union européenne et l’Espace économique européen, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne recevant le plus de doses des fabricants.

32 364 274 cas de Covid-19 ont été enregistrés dans l’Union européenne et l’Espace économique depuis le début de la pandémie, avec 720 358 décès.

