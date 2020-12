La Commission européenne a conclu un accord avec la société de biotechnologie américaine Moderna Inc pour la fourniture de jusqu’à 160 millions de doses de son vaccin COVID-19, dans le but de trouver une solution durable et durable à la pandémie, a annoncé mardi Ursula von der Leyen .

«Je suis heureux d’annoncer que demain nous approuverons un nouveau contrat pour sécuriser un autre vaccin COVID-19 dans notre portefeuille de vaccins. Ce contrat nous permet d’acheter jusqu’à 160 millions de doses d’un vaccin produit par Moderna », a déclaré von der Leyen lors d’une conférence de presse à Bruxelles, ajoutant que l’UE travaillait également pour un autre contrat.

La sécurité et l’efficacité du vaccin vaccinal seront évaluées par l’Agence européenne des médicaments (EMA), le président de la Commission soulignant que «la transparence est ici cruciale et de la plus haute importance».

Si l’une des priorités de la Commission est de sécuriser les vaccins pour ses citoyens, une autre priorité est de «s’assurer que tout le monde a accès aux vaccins, partout dans le monde», a ajouté von der Leyen.

La semaine dernière, Moderna a annoncé que son vaccin contre la couronne s’était avéré efficace à près de 95% pour prévenir une infection, sur la base de données intermédiaires d’un essai clinique de stade avancé.