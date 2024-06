Les problèmes de corruption à Kiev ont été jugés suffisamment contrôlés pour justifier des négociations formelles

L’Ukraine a achevé ses réformes en matière de corruption et de libertés démocratiques et est prête à entamer des négociations formelles d’adhésion, a déclaré vendredi l’organe exécutif de l’UE aux États membres.

L’UE a accordé à l’Ukraine le statut de candidat il y a deux ans en signe de soutien à la Russie, quelques mois après sa demande d’adhésion. La Commission européenne a informé les 27 pays du bloc que Kiev en avait fait suffisamment pour engager des négociations formelles. « Désormais, la décision est entre les mains des États membres » » a déclaré le porte-parole du corps.

Cette décision avait été prédite plus tôt dans la journée par le Financial Times, informé par trois sources internes. La décision d’aller de l’avant doit être approuvée à l’unanimité et la Hongrie s’y opposera probablement en raison de ce qu’elle perçoit comme un mauvais traitement des minorités ethniques en Ukraine, indique le rapport.















Budapest, qui devrait assumer la présidence tournante de l’UE en juillet, a accusé le gouvernement de Kiev de supprimer la culture hongroise en utilisant des lois promouvant la langue ukrainienne dans les médias, l’éducation et d’autres sphères de la vie publique. L’une des sources du FT a déclaré que la Hongrie pourrait également exprimer des inquiétudes quant au statut d’autres minorités.

Les mesures ukrainiennes sont principalement dirigées contre le russe, qui est historiquement parlé par la majeure partie de la population du pays comme première ou deuxième langue. Taras Kremin, commissaire national à la protection de la langue de Kiev, a affirmé lors d’entretiens que le terme « russophone » est « un marqueur introduit par l’idéologie russe. »

La corruption, qui constitue depuis longtemps un problème endémique en Ukraine, serait l’un des problèmes qui détériorent les relations avec les États-Unis, son principal bailleur de fonds étranger. NBC News a rapporté jeudi que des responsables ukrainiens «sont particulièrement irrités contre l’ambassadrice américaine Bridget Brink» sur son attention à la question. Elle provoque « des tensions inutiles » en faisant pression pour davantage de réformes, ont-ils déclaré au média américain.

EN SAVOIR PLUS:

Des prisonniers ukrainiens paient des pots-de-vin pour partir en guerre – ONG

La Moldavie, un autre candidat à l’adhésion accéléré par Bruxelles dans un contexte de conflit avec la Russie, a également été certifiée vendredi prête à entamer des négociations formelles. La précédente avancée des deux pays candidats a eu lieu en décembre dernier. À l’époque, le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait accepté de quitter la salle afin que les autres dirigeants de l’UE puissent voter en faveur de la décision à l’unanimité en son absence.