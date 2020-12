La Commission européenne a appelé les États membres de l’UE à abandonner les «interdictions générales de voyager» contre les personnes venant du Royaume-Uni.

Les interdictions, imposées à la lumière des informations faisant état d’une nouvelle souche Covid dans le sud de l’Angleterre, perturbent considérablement les flux commerciaux dans les ports de la Manche et ont laissé certains citoyens britanniques et européens bloqués avant Noël.

Mais dans une recommandation publiée mardi après-midi, Bruxelles a déclaré que les restrictions de voyage pour empêcher la propagation de toute nouvelle souche devraient avoir des exemptions pour éviter les perturbations aux frontières.

«Compte tenu des incertitudes actuelles et à la lumière du principe de précaution, les États membres devraient prendre des mesures coordonnées pour décourager les voyages non essentiels entre le Royaume-Uni et l’UE», a déclaré Didier Reynders, commissaire européen à la justice.

«Dans le même temps, les interdictions générales de voyager ne devraient pas empêcher des milliers de citoyens européens et britanniques de rentrer chez eux.

«Bien que des précautions soient nécessaires pour contenir la propagation de la nouvelle variante du coronavirus, avec la recommandation d’aujourd’hui, nous nous assurons donc que les restrictions sont coordonnées et prévoient les exemptions nécessaires pour les citoyens et les résidents rentrant chez eux et d’autres voyageurs essentiels.

Dans un communiqué, la Commission a déclaré que si « tous les voyages non essentiels à destination et en provenance du Royaume-Uni devraient être découragés », les autres « voyages et transit essentiels des passagers devraient être facilités ».

