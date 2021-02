La Commission européenne adopte une nouvelle stratégie d’adaptation au climat

La nouvelle stratégie d’adaptation au climat adoptée le 24 février devra contribuer à rendre l’Union européenne non seulement climatiquement neutre mais également résiliente au climat d’ici 2050, a déclaré le vice-président exécutif de la Commission européenne pour le Green Deal européen Frans Timmermans mentionné.

«Si nous rendons notre adaptation plus intelligente, plus rapide et plus systémique, nous pourrons – et surtout ajouterons également la composante internationale – nous pourrons apprendre de nos partenaires, apprendre les uns des autres et nous assurer que nous nous adaptons. plus rapidement », dit-il.

«Premièrement, pour rendre l’adaptation plus intelligente, nous avons besoin de plus de collecte de données et de partage de données. Grâce à une modélisation plus précise des risques futurs, les agriculteurs peuvent mieux planifier les cultures qu’ils plantent, les familles qui achètent une maison sauront à quels risques climatiques elles peuvent être confrontées, les entreprises sauront comment adapter les nouvelles installations de production à une planète plus chaude et les villes sauront comment pour protéger leurs résidents des conditions météorologiques extrêmes », a déclaré Timmermans.

Le vice-président a déclaré que l’UE commencerait également à surveiller les effets sur la santé de la crise climatique avec un nouvel observatoire climat-santé. «Il examinera l’impact direct des extrêmes chauds et froids et ce que cela signifie pour la propagation de nouvelles maladies», a-t-il déclaré.

«Ensuite, pour rendre l’adaptation plus systémique, nous ciblerons davantage de soutien au niveau local. Des conseils sur mesure pour les communautés les plus vulnérables, afin qu’elles puissent trouver l’expertise à planifier et les ressources pour agir. Nous allons promouvoir autant que possible des solutions fondées sur la nature. Pensez à protéger et à restaurer les zones humides, à aménager des espaces verts urbains ou à restaurer les tourbières. Ils aident à l’adaptation et en même temps protègent la biodiversité, nous donnent un air plus pur et nous donnent des villes plus fraîches », a déclaré Timmermans.

Il a également appelé à prendre en compte l’impact du changement climatique sur les politiques budgétaires. Déjà, les conditions météorologiques extrêmes entraînent à elles seules 12 milliards d’euros de pertes par an. «Si nous ne parvenons pas à empêcher une augmentation de la température de 3 degrés, cela pourrait atteindre 170 milliards d’euros par an. Des menaces qui se développent plus lentement comme l’élévation du niveau de la mer posent un gros risque pour les 40% du PIB européen qui sont générés dans les zones côtières et je pense que les 40% des Européens vivant dans les zones côtières », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de la stratégie d’adaptation au climat, la Commission entamera un dialogue avec les États membres sur l’impact des catastrophes sur les finances publiques, a-t-il déclaré, ajoutant que ce sera le point de départ de la conception de cadres budgétaires plus à l’épreuve du climat.

Troisièmement, pour accélérer l’adaptation, nous devons combler le fossé entre la planification et la mise en œuvre. Nous travaillerons avec la Banque européenne d’investissement pour stimuler le financement de l’adaptation. Nous intensifierons également notre collaboration avec le secteur de l’assurance », a déclaré Timmermans, notant que l’écart de protection climatique à travers l’Europe est toujours élevé et que trop souvent le fardeau financier des catastrophes naturelles incombe aux familles et aux entreprises non assurées ou aux finances publiques. «Hier, dans le pays que je connais le mieux, un accord a été conclu entre le secteur des assurances et l’Institut royal de la santé publique et de l’environnement. L’Institut royal soutiendrait le secteur de l’assurance avec des informations à jour et les meilleures connaissances scientifiques possibles afin que les assureurs sachent mieux planifier et puissent fournir de meilleurs produits à un prix plus juste à leurs clients », a-t-il déclaré.

«Enfin, nous devons faire plus au niveau international. Les impacts climatiques en dehors de nos frontières toucheront également de plus en plus l’Europe. Nous avons beaucoup à apprendre, en particulier dans des pays comme le Bangladesh et les petits États insulaires en développement. Pensez à ce qui se passe dans le Pacifique: l’adaptation est une tâche existentielle pour eux depuis un certain temps déjà, existentielle dans le sens le plus littéral du terme », a déclaré Timmermans.

Les engagements en matière de financement climatique joueront un rôle important pour une COP réussie à Glasgow en novembre. «L’UE a toujours été à la hauteur de nos responsabilités, et nous intensifierons notre travail pour faire participer d’autres partenaires également. C’est l’une des premières choses que je dis lorsque je parle à mes collègues d’autres régions du monde, que ce soit Alok Sharma qui préside la COP, ou John Kerry, ou nos homologues chinois. Nous devons mettre l’argent sur la table pour que la partie émergente de notre planète puisse prendre part à la crise climatique », a déclaré le vice-président, ajoutant:« Si nous intensifions nos efforts d’adaptation aujourd’hui, nous pouvons faire le L’UE et la planète sont bien mieux préparées aux changements inévitables auxquels nous serons confrontés demain. Et nous devons le faire immédiatement ».

L’Accord de Paris a établi un objectif mondial sur l’adaptation et a mis en évidence l’adaptation comme un contributeur clé au développement durable. L’UE encouragera des approches sous-nationales, nationales et régionales de l’adaptation, avec un accent particulier sur l’adaptation en Afrique et dans les petits États insulaires en développement.