La Commission enquête sur l’utilisation par Ottawa de la Loi sur les mesures d’urgence reportée à octobre

La commission chargée d’enquêter sur la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la loi sur les mesures d’urgence lors de la manifestation du convoi a été retardée et commencera désormais ses travaux le 13 octobre.

Dans un communiqué de presse, la Commission d’urgence de l’ordre public a déclaré que ses travaux étaient reportés parce que son président, l’ancien juge Paul S. Rouleau, “a informé qu’il devait subir une intervention chirurgicale pour résoudre un problème de santé survenu très récemment”.

“Je tiens à assurer les Canadiens de mon engagement à achever les travaux de la commission en temps opportun”, a déclaré Rouleau dans le communiqué. “Le personnel de la Commission, avec la coopération de toutes les parties, [have] fait des progrès significatifs au cours des dernières semaines dans l’obtention et l’examen de documents, la conduite d’entretiens et la préparation du début des audiences publiques.

“Bien qu’il me soit impossible de commencer les audiences comme initialement prévu en raison de mon opération, la commission reste concentrée sur le respect du calendrier légal. Je remercie toutes les parties prenantes pour leur compréhension de ces circonstances qui échappent à mon contrôle.”

La commission a été formée pour évaluer la décision sans précédent du gouvernement d’invoquer la loi en réponse à la soi-disant manifestation du Freedom Convoy en février.

La formation d’une commission chargée d’enquêter sur la décision est requise par la loi.

L’enquête devait initialement commencer le 19 septembre et se poursuivre jusqu’au 28 octobre. Elle devrait maintenant conclure ses audiences publiques le 25 novembre.

On s’attend à ce que la commission entende des membres des gouvernements municipal, provincial et fédéral, ainsi que des membres du public et des responsables de l’application de la loi.

Le rapport final de la commission doit être déposé à la Chambre des communes et au Sénat d’ici le 20 février 2023.