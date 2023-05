La commission du Tennessee suspend la décertification de l’ancien officier accusé de la mort de Tire Nichols

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Une commission du Tennessee qui applique les normes pour la police a recommandé jeudi que la procédure visant à interdire à un officier accusé du passage à tabac mortel de Tire Nichols de servir dans les forces de l’ordre de l’État soit suspendue jusqu’à ce que son affaire judiciaire soit résolue.

Un panel de la Commission des normes et de la formation des officiers de police du Tennessee à Nashville a accepté la demande d’un avocat de l’ancien officier de Memphis Tadarrius Bean de suspendre toute recommandation visant à retirer à Bean sa certification de police d’État.

Bean, 24 ans, est l’un des cinq officiers accusés de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves et d’autres infractions dans la mort de Nichols. Il a plaidé non coupable, tout comme les quatre autres officiers, et leur cas est traité par le tribunal pénal du comté de Shelby.

L’avocat Timothy Taylor a demandé à la commission de placer la certification de Bean sur le statut inactif au fur et à mesure que son affaire pénale progresse. Si le résultat de l’affaire était favorable pour Bean, il pourrait demander sa réintégration au département de police de Memphis avec sa certification en place, a déclaré Taylor.

Si Bean ne parvenait pas à se défendre avec succès contre les accusations, il serait alors soumis à une décertification officielle par la commission, a déclaré Taylor.

La commission au complet doit voter vendredi sur la recommandation.

Nichols a été sorti de sa voiture lors d’un arrêt de la circulation le 7 janvier et a tenté de fuir les agents avant d’être frappé à coups de poing, de pied et de matraque à quelques mètres de son domicile de Memphis, selon une vidéo de la police publiée par la ville. Les officiers ont déclaré que Nichols avait été arrêté pour conduite imprudente, mais aucune preuve de cette accusation n’a émergé dans des documents vidéo ou de police.

Nichols, 29 ans, est décédé trois jours plus tard dans un hôpital. Un rapport d’autopsie a montré qu’il était mort de coups à la tête.

Nichols était noir. Les cinq officiers inculpés sont également noirs. Ils ont été licenciés par le département de police de Memphis.

Le département a demandé à la commission d’interdire aux cinq officiers de travailler comme policiers dans l’État. La commission a déjà décertifié Demetrius Haley, Emmitt Martin et Justin Smith et a approuvé la décision de Desmond Mills de renoncer à sa certification. Haley, Martin et Smith ont fait appel, a déclaré Kevin Walters, porte-parole de la commission.

Deux anciens officiers qui n’ont pas été inculpés attendent une décision quant à savoir s’ils seront interdits de travailler dans les forces de l’ordre du Tennessee : Preston Hemphill, qui a été licencié après avoir tiré un pistolet paralysant sur Nichols lors de l’arrêt de la circulation ; et Dewayne Smith, le lieutenant superviseur qui est arrivé sur les lieux après le passage à tabac et qui a pris sa retraite au lieu d’être renvoyé.

Un septième employé de police qui a été licencié n’a pas été nommé publiquement.

L’affaire Nichols a déclenché des manifestations à l’échelle nationale et a renouvelé un débat public intense sur la brutalité policière.

Après la première audience des agents le 17 février, l’avocat de Bean au tribunal pénal, John Keith Perry, a déclaré que Bean faisait son travail et a affirmé à plusieurs reprises que l’agent « n’avait jamais frappé » Nichols.

Cependant, Bean a admis aux enquêteurs de la police qu’il avait frappé Nichols deux ou trois fois au visage parce que les agents n’étaient pas en mesure de menotter Nichols. L’admission a été notée dans un dossier déposé par le service de police auprès de la commission du Tennessee.

Sainz a rapporté de Memphis, Tennessee.

Jonathan Mattise et Adrian Sainz, Associated Press