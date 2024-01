La Commission du Plan approuve une tour légèrement plus courte à 420 N. Mai

La Commission du plan de Chicago a approuvé le développement à usage mixte prévu au 420 N. May. Planifié par Crescent Heights, le site du projet est délimité par les voies Metra au nord, N. May St à l’est, W. Kinzie St au sud et N. Racine Ave à l’ouest.

Conçu par Hartshorne Plunkard Architecture, le gratte-ciel de 53 étages a reçu une coupe de cheveux en réponse aux préoccupations de la communauté, réduisant la couronne du bâtiment de 615 pieds à 575 pieds de hauteur. Le bâtiment offrira 587 unités résidentielles avec 3 100 pieds carrés d’espace commercial. Pour répondre aux besoins en matière d’accessibilité financière, 118 logements, soit 20 %, seront réservés comme étant abordables. La gamme d’unités du bâtiment comprend 213 studios, 185 à un lit, 165 à deux lits, 15 à trois lits et 9 à quatre lits. Parmi ceux-ci, les unités abordables seront composées de 43 studios, 37 à un lit, 35 à deux lits, 3 à trois lits et 1 à quatre lits. 440 places de parking seront prévues dans le bâtiment.





La conception de la tour combine une tour à pointe verticale dotée d’un vitrage à facettes avec une partie en gradins reliée par un panneau encastré entre les deux sections. A la base, le podium de six étages est découpé en décrochements pour entretenir un rapport avec le contexte du quartier environnant. À l’angle sud-est du site, un bâtiment en brique de maçonnerie existant sera entretenu et teinté pour l’intégrer dans un podium cohérent.





À l’intérieur, le podium a été conçu pour activer toutes les élévations donnant sur la rue. Au rez-de-chaussée, l’entrée résidentielle et l’espace commun se trouveront sous la tour du point résidentiel, tandis que les bureaux de location et les espaces commerciaux feront face à la rue W. Kinzie. Un espace de coworking et un parking pour vélos feront face à la rue N. May. Aux étages supérieurs du podium, les unités résidentielles masqueront les espaces de stationnement avant que la terrasse d’agrément ne couronne le podium. Le château d’eau existant sera également conservé dans la nouvelle conception.





Le développeur cherche à rezoner le site de M2-3 à DX-5 et à obtenir un bonus FAR de 3,1 en versant environ 5,3 millions de dollars au Neighbourhood Opportunity Fund. Avec l’approbation de la Commission du plan de Chicago, le développement planifié proposé sera désormais transmis à l’hôtel de ville pour obtenir l’approbation du comité de zonage et du conseil municipal. Bien que les conditions du marché ne soient pas idéales, le promoteur estime qu’il faudra environ 12 à 18 mois avant le début de la construction. Une fois commencée, la construction de ce projet d’environ 300 millions de dollars prendra 26 à 30 mois.