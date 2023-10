La commission du comté récupère de l’argent pour la technologie, selon le shérif de Fulton, qui est « prouvée » pour garder les détenus – WSB-TV Channel 2

ATLANTA — Une controverse fait rage à propos des millions de dollars que le shérif du comté de Fulton prévoyait de consacrer à de nouvelles technologies destinées à sauver des vies dans cette prison en difficulté.

Sophia Choi, journaliste d’investigation sur la Deuxième chaîne s’est rendu mercredi à la réunion de la commission du comté de Fulton alors qu’elle tentait de récupérer cet argent, affirmant que le shérif et la société embauchés n’avaient pas tenu leurs promesses.

Le contrat promettait d’aider des centaines de détenus de la prison principale de Rice Street dans un délai d’un mois après la remise de cet argent.

Mais maintenant, le shérif du comté de Fulton, Pat Labat, a déclaré qu’il avait besoin de plus d’argent et de plus d’aide pour y parvenir.

« La technologie a fait ses preuves. C’est simplement une chasse aux sorcières », a été la réaction de Labat après que les commissaires du comté de Fulton ont voté en faveur de l’annulation du contrat du shérif avec Talitrix.

L’entreprise fabrique des bracelets censés alerter les adjoints lorsqu’un détenu a un problème de santé en mesurant sa fréquence cardiaque et en suivant ses mouvements.

Les commissaires affirment avoir payé 2,1 millions de dollars pour mettre des bracelets sur 500 détenus de la prison principale du comté de Fulton d’ici juillet.

À l’heure actuelle, il n’y en a que 15 en service.

« Il s’agissait d’une demande d’urgence qui impliquait qu’ils étaient prêts à agir, prêts à partir. Et cela n’a pas eu lieu », a déclaré le commissaire du comté de Fulton, Bob Ellis.

Le shérif a déclaré que le problème ne venait pas des bandes, mais de la surpopulation et qu’il avait besoin de plus d’argent pour déplacer les détenus.

Les équipes ne peuvent pas accéder au système pour brancher le système alors que les détenus dorment encore à même le sol. Labat a déclaré à Choi que la commission outrepassait les limites.

« Le conseil d’administration n’a pas l’autorité légale pour s’immiscer dans les obligations contractuelles du shérif », a déclaré Labat.

Mais le président de la commission a dit à Choi qu’ils annuleraient le bon de commande ou organiseraient un autre vote pour récupérer cet argent.

Talitrix a envoyé une déclaration disant :

« Le vote d’aujourd’hui par la commission du comté de Fulton est à la fois décevant et juridiquement discutable. Le commissaire du district 2, Bob Ellis, préfère attaquer le shérif Labat et une entreprise locale plutôt que de résoudre la crise de Rice Street.

« Talitrix respecte pleinement notre contrat malgré les fausses déclarations de la commission du comté de Fulton. Nous restons fidèles à notre partenariat avec le bureau du shérif du comté de Fulton et à notre engagement à sauver des vies et à réformer le système de justice pénale. Notre équipe juridique examine toutes les options.

« En fin de compte, c’est la tempête parfaite de ne pas pouvoir déplacer les individus, mais en même temps, regardez ce que nous avons fait, nous avons mis des bracelets sur 15 à 16 individus », a déclaré Labat.

Le shérif a déjà dépensé plus de 733 000 $ sur les 2,1 millions de dollars. La commission ne récupérera donc pas la totalité de l’argent.

Choi a demandé au shérif s’il envisageait de maintenir le contrat. Elle attend toujours des éclaircissements.

