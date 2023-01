La commission d’Oswego soutient les plans d’un dôme de golf intérieur et d’un restaurant près d’Orchard Road – Shaw Local

La commission d’aménagement et de zonage du village d’Oswego a officiellement soutenu le développement d’un dôme de golf intérieur et d’un restaurant du côté ouest du village.

La commission a voté 4-0 jeudi soir le 5 janvier pour recommander au conseil du village d’approuver un permis d’utilisation spéciale ainsi que des plans de développement préliminaires et finaux pour le projet, comme proposé par Whitetail Ridge Golf Club LLC.

L’entreprise cherche à construire le projet sur une parcelle vacante de 7,5 acres située à l’ouest d’Orchard Road, près de l’angle sud-ouest de Station Drive et de Lewis Street.

La recommandation positive de la commission sera maintenant transmise au conseil du village qui votera en dernier ressort sur le projet.

Comme proposé par les développeurs, le projet comprendrait la construction d’un dôme de couleur blanche de 70 000 pieds carrés avec une hauteur maximale de 66 pieds qui permettrait environ 100 mètres de vol de balle. Le dôme serait attaché à un couloir relié à un bâtiment qui abriterait un restaurant, un bar, des bureaux et une zone de stockage.

Le dôme comporterait des baies de frappe sur deux niveaux avec 15 baies sur chacune. Chaque baie aurait son propre simulateur Trackman et un coin salon avec une table haute.

Ron Walker, propriétaire du Whitetail Ridge Golf Club, LLC, a déclaré que le restaurant de 62 places servirait principalement ceux qui jouent au golf dans le dôme, mais serait également ouvert au public.

Walker a déclaré qu’il s’attend à ce que plus de la moitié des affaires dans le dôme provienne de familles plutôt que de golfeurs sérieux, bien qu’ils accueilleraient certainement les deux.

Walker a déclaré que le plus gros problème avec les terrains de golf est que lorsque l’on se tient sur un practice ou un tee box près du club-house, il peut y avoir un facteur d’embarras qui peut provenir des spectateurs.

“Nous allons essayer d’éliminer le facteur d’embarras”, a déclaré Walker. “C’est ce que fait un endroit comme celui-ci.”

Initialement, les développeurs prévoient d’ouvrir le dôme d’octobre à avril, mais Walker a déclaré à la commission qu’il prévoyait de l’étendre à toutes les saisons. Il a déclaré que les heures d’ouverture provisoires seraient de 8 h à 21 h, mais que ces heures pourraient également s’étendre.

Les plans du projet prévoient que l’accès des véhicules au parking de 184 places de l’installation se fera à partir de Station Drive.

Le commissaire Andrew McCallum a demandé comment le dôme serait protégé de la circulation automobile.

Walker a déclaré à la commission que la fondation en ciment du dôme serait surélevée d’environ un pied et demi au-dessus du sol et qu’aucune place de stationnement ne serait dirigée vers la structure. Il y aurait également six à huit pieds d’asphalte pavé autour du dôme pour le déneigement et, a déclaré Walker, un trottoir pourrait être installé devant pour une protection supplémentaire.

Le commissaire Dominick Cirone a demandé si le dôme pouvait être utilisé pour d’autres sports comme le football ou le baseball.

Walker a déclaré que le plan est que la zone de frappe soit un terrain en gazon plat, qui pourrait être rembourré pour permettre d’autres sports, mais leur objectif actuel est uniquement le golf.

Walker a également noté qu’il y aurait suffisamment de place pour un parcours de mini-golf intérieur ou extérieur sur la propriété, bien que le parcours ne figure pas dans les plans du projet actuel.

Le commissaire Jason Kapus a demandé si les promoteurs prévoyaient de mettre en place des filets pour protéger le dôme des balles de golf.

Walker a déclaré que le tissu est très résistant et devrait durer au moins 20 ans, mais le plan est de couvrir les deux tiers de l’intérieur du dôme pour une protection supplémentaire.

Imtiaz Rehman a parlé en faveur du projet au nom des propriétaires des propriétés voisines à l’angle nord-ouest de Lewis Street et Station Drive.

“Cette zone est morte depuis très longtemps et nous pensons que cette activité sera positive pour la communauté et soutiendra le développement dans la région”, a déclaré Rehman.

“Merci de l’avoir apporté et d’avoir investi dans Oswego”, a déclaré McCallum. “Je pense que c’est une idée merveilleuse.”