La Commission des relations industrielles doit examiner et éventuellement mettre fin au différend portuaire de la Colombie-Britannique

Le Conseil canadien des relations industrielles a été chargé d’examiner et éventuellement de mettre fin au conflit de travail dans le port de la Colombie-Britannique à partir de samedi (29 juillet) après que le deuxième rejet d’un accord de travail provisoire a déclenché des appels croissants à une législation de retour au travail.

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a expliqué cette décision dans un communiqué publié samedi, affirmant qu’il avait demandé au CCRI de déterminer si une résolution négociée du conflit était toujours possible après que le syndicat eut déclaré que tous ses membres avaient rejeté le dernier accord vendredi soir.

O’Regan a déclaré que le conseil doit « soit imposer une nouvelle convention collective aux parties, soit imposer un arbitrage définitif exécutoire » s’il détermine qu’une résolution négociée n’est plus possible.

« Notre économie ne peut pas faire face à d’autres perturbations de ce différend », a déclaré le communiqué d’O’Regan. « Suite à la réunion du groupe de réponse aux incidents avec le Premier ministre le 19 juillet, le gouvernement est prêt à toutes les options et éventualités. »

La convocation du groupe gouvernemental d’intervention en cas d’incident est généralement réservée aux moments de crise nationale.

C’est la deuxième fois que le conseil interviendra dans le différend qui dure depuis des mois entre International Longshore and Warehouse Union Canada et la BC Maritime Employers Association.

Le 19 juillet, le conseil a statué qu’un bref retour aux lignes de piquetage par les travailleurs portuaires la veille était illégal sans préavis suffisant, mettant fin à cet arrêt de travail après que la précédente grève ait interrompu les opérations dans les ports de la Colombie-Britannique du 1er au 13 juillet.

L’évolution de samedi est intervenue après une annonce vendredi soir du syndicat représentant 7 400 travailleurs. Il a déclaré qu’un vote des membres à part entière a rejeté un accord de principe rédigé par un médiateur fédéral, remettant les opérations dans plus de 30 terminaux portuaires et autres sites dans les limbes.

Plusieurs groupes d’affaires et un chef politique ont renouvelé leurs appels pour que le gouvernement fédéral légifère pour mettre fin au conflit, qui a gelé des milliards de dollars de marchandises dans les ports de la côte ouest du Canada – comme Vancouver, le plus grand du pays – pendant la Arrêt de 13 jours début juillet.

Dans un communiqué, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a décrit la perturbation comme un « cauchemar logistique » pour l’économie de l’Ouest canadien et a appelé tous les partis fédéraux à « retourner immédiatement à Ottawa et à adopter une loi de retour au travail ».

Des organisations telles que le Conseil canadien des affaires, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et le Greater Vancouver Board of Trade ont fait écho aux sentiments de Smith, impliquant ou déclarant carrément leur soutien à une fin législative du conflit.

« Le défaut de ratifier un accord de médiation nuira aux travailleurs et aux entreprises de nombreux secteurs à travers le Canada dont l’emploi et le revenu pourraient être touchés, ainsi qu’à toutes les familles canadiennes qui font face à la hausse des prix », a déclaré Goldy Hyder, président et chef de la direction du Conseil canadien des affaires. déclaration. « Trop c’est trop. »

La présidente et chef de la direction de GVBOT, Bridgitte Anderson, a déclaré que le Canada ne pouvait pas risquer les retombées économiques d’une autre grève découlant du conflit.

« Un accord convenu a maintenant été rejeté à deux reprises par le syndicat », a déclaré Anderson. « Il est temps que le gouvernement fédéral et les partis d’opposition interviennent pour s’assurer que nos ports restent ouverts, et nous pouvons éviter d’alimenter inutilement l’inflation et d’affecter d’autres emplois syndiqués et non syndiqués.

Mais le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, a déclaré que la meilleure chose à faire était de ramener les parties en conflit à la table des négociations.

« Nous ne pouvons pas perdre de vue ce qui est en jeu pour les travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique, mais aussi pour tous les travailleurs », a déclaré Singh dans un communiqué. « Aller travailler pour gagner sa vie qui nourrit votre famille et met un toit au-dessus de votre tête n’est pas trop demander quand les PDG réalisent des bénéfices records. »

Le chercheur sur le mouvement ouvrier Barry Eidlin a déclaré que la décision d’O’Regan d’ordonner au CCRI d’agir sur le conflit portuaire est essentiellement une version « aseptisée » de la législation de retour au travail, la qualifiant de moyen plus bureaucratique d’obtenir le même effet qu’une fin législative. au conflit.

Eidlin, professeur agrégé de sociologie à l’Université McGill, a déclaré que cette décision n’améliorait en rien la réputation du Canada de «mettre le doigt sur la balance» en faveur des employeurs, notant que la tendance historique du pays à forcer la fin des conflits de travail a déjà suscité des critiques. de groupes tels que l’Organisation internationale du travail des Nations Unies.

« Mettre fin au conflit industriel immédiat ne résout pas les problèmes sous-jacents qui ont conduit au conflit », a déclaré Eidlin. « C’est juste balayé sous le tapis, donc ils peuvent juste bouillonner plus tard. »

Il a également déclaré qu’un recours excessif à la législation de retour au travail ou à des mesures similaires pourrait amener le syndicat et ses membres à déclencher une grève indépendamment de la légalité, une caractéristique des mouvements syndicaux des décennies passées alors que les travailleurs se battaient pour des droits fondamentaux qui n’étaient pas respectés, souvent. contre les lois de l’époque.

Bien que la déclaration du syndicat des travailleurs du port ne précise pas pourquoi les membres ont rejeté l’accord, le syndicat a mentionné à plusieurs reprises le début de l’automatisation dans l’industrie portuaire et la juridiction des travaux de maintenance « agressivement érodée » par des sous-traitants tiers.

Dans un message Facebook supprimé depuis, le vice-président de la section locale 500 de l’ILWU, Rickey Baryer, a déclaré que les travaux d’entretien « constitueront une part importante » de l’avenir des débardeurs, et que le libellé de l’accord ne préservait pas le rôle des membres du syndicat dans ce domaine d’emploi.

« Tout ce que je dirai, c’est que je prie pour que nos membres de toutes les sections locales voient que le gouvernement nous a imposé un contrat qui est le début de la fin de notre existence même », a écrit Baryer dans le message publié avant que le syndicat ne révèle ses résultats de vote. .

Baryer, qui a déclaré dans le message qu’il faisait partie du comité de négociation du syndicat, a refusé de commenter à La Presse canadienne les résultats du vote.

La BCMEA a déclaré que l’accord rejeté comprenait une augmentation de salaire composée de 19,2 % et une prime à la signature d’environ 3 000 $ par travailleur à temps plein. Il a ajouté que le résultat aurait «potentiellement» fait passer le salaire annuel médian des débardeurs syndiqués de 136 000 $ à 162 000 $, sans compter la pension et les avantages sociaux.

Chuck Chiang, La Presse Canadienne

