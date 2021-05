La commission des lois du Parlement français approuve les passeports Covid-19 pour les grands rassemblements, alors que les députés s’inquiètent de la «  discrimination  »

La commission des lois de l’Assemblée nationale, la chambre basse du parlement français, a approuvé un projet de loi sur les laissez-passer de santé que les citoyens seront tenus de porter pour assister aux rassemblements de plus de 1 000 personnes. Selon le plan du gouvernement, le laissez-passer servira de preuve qu’une personne a été vaccinée, a été testée négative pour Covid-19 ou s’est rétablie du virus.

Le ministre de la Santé, Olivier Veran, a déclaré que la mesure était dirigée contre la propagation des événements, et le projet « Exclut toute utilisation du pass santé dans les activités de la vie quotidienne. » L’idée de mettre en place un certificat numérique pour la vaccination et le statut du test Covid-19 avait déjà été approuvée par le Comité national pour la recherche scientifique, un organe consultatif gouvernemental clé.

Le concept de laissez-passer de santé a soulevé certaines inquiétudes parmi les législateurs, y compris les alliés du président Emmanuel Macron. «Cela ressemble à de la discrimination, c’est un précédent pour moi» Pacome Rupin, un législateur du parti LaREM de Macron, a déclaré.

Le député du parti républicain Philippe Gosselin a déclaré que le projet de loi ne faisait pas de distinction entre les rassemblements extérieurs et intérieurs, tandis que le député du Mouvement démocratique Philippe Latombe a fait valoir que le texte du projet de loi était trop vague.

Eric Coquerel, du parti de gauche LFI, a fait valoir qu’il « Ne sera pas une limite à la discrimination » quand le projet de loi sera adopté.

S’adressant au journal Le Parisien la semaine dernière, Emmanuel Macron a promis que la santé passe « Ne sera jamais un droit d’accès qui différencie les Français. » Il a déclaré que les gens ne devraient pas être tenus de porter de tels laissez-passer lorsqu’ils rendent visite à des amis et «Lieux de la vie quotidienne», comme les restaurants et les cinémas. Les laissez-passer seront nécessaires pour les zones surpeuplées, comme les stades, les festivals, les foires et les expositions, a-t-il déclaré.

