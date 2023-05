La commission des droits de l’homme affirme que les membres du personnel liés au racisme au travail ont été réaffectés

Le chef par intérim de la Commission canadienne des droits de la personne a déclaré lundi aux sénateurs que l’organisation avait pris « des mesures correctives rapides et appropriées » contre ceux qui se cachent derrière le racisme anti-Noirs au sein de la commission.

La commissaire par intérim Charlotte-Anne Malischewski a déclaré aux sénateurs du comité permanent des droits de la personne de la Chambre rouge que, bien qu’elle ne puisse pas entrer dans les détails en raison des exigences de confidentialité, les employés sanctionnés ne travaillent plus pour la direction des services aux plaintes de la CCDP – bien qu’ils aient toujours leur emplois.

« Ils ne sont plus dans les mêmes positions qu’avant », a déclaré Malischewski aux sénateurs.

Le comité Senatre tient des audiences publiques sur le racisme anti-noir, le sexisme et la discrimination systémique à la Commission canadienne des droits de la personne.

En mars, le gouvernement fédéral a signalé que la Commission canadienne des droits de la personne avait fait preuve de discrimination envers ses employés noirs et racialisés. La branche des ressources humaines du gouvernement, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (TBCS), est parvenue à cette conclusion après que neuf employés ont déposé un grief par l’intermédiaire de leur syndicat en octobre 2020.

Leur grief alléguait que « les employés noirs et racialisés du CHRC sont confrontés au racisme systémique anti-noir, au sexisme et à la discrimination systémique ».

CBC News a obtenu la décision de mars du TBCS, a examiné les documents associés et s’est entretenu avec un groupe d’employés actuels et anciens de la Commission.

Ils ont décrit ce qu’ils ont appelé un lieu de travail hostile et raciste où les employés noirs et racialisés sont exclus des opportunités de carrière et de formation et sont exclus des réseaux formels et informels.

REGARDER | Une ancienne employée partage son expérience de travail à la commission :

L’organisme de surveillance des droits de l’homme a discriminé ses travailleurs: rapport La Commission canadienne des droits de la personne a fait preuve de discrimination à l’encontre des droits de ses propres Noirs et de ses employés de couleur, selon un examen interne obtenu par CBC News. Les employés actuels et anciens ont décrit le lieu de travail comme hostile et ont déclaré que leur santé en avait souffert.

Ils affirment que les carrières des employés noirs et racialisés restent stagnantes tandis que les collègues blancs progressent et affirment que les rangs de la haute direction restent majoritairement blancs. Les employés actuels et anciens qui ont parlé à CBC disent que leur santé a souffert de la discrimination au travail.

Les employés ont également signalé le taux élevé de licenciement pour les plaintes fondées sur la race – une affirmation que les propres données de la CHRC corroborent – ​​et ont déclaré que des équipes entièrement blanches sont généralement chargées d’enquêter sur elles.

La commissaire par intérim a passé la majeure partie de sa comparution devant les sénateurs lundi, décrivant les mesures prises par la commission pour répondre aux allégations de racisme anti-noir bien avant que le TBCS ne publie ses conclusions.

Avant que Malischewski ne témoigne, l’une des employées de la commission, Bernadeth Betchi, a déclaré aux sénateurs que ses expériences de racisme à la commission l’avaient laissée « sans voix ».

« C’est le dernier endroit où je pensais découvrir le racisme », a déclaré Betchi aux sénateurs.

Betchi a appelé à la démission des hauts dirigeants de la commission lors de son témoignage. Plus tard, elle a déclaré à CBC News qu’elle appelait spécifiquement le directeur exécutif du CRHSC, Ian Fine, à démissionner, car une grande partie de ce qui fait l’objet d’une enquête à la commission s’est produite sous sa direction.

« Si nous procédons aux changements structurels et supprimons les personnes qui dirigent cette institution, je pense qu’il y a de l’espoir que nous puissions apporter une réforme véritable et significative », a déclaré Betchi.

Interrogé sur l’appel à sa démission, Fine a déclaré à CBC qu’il ne démissionnerait pas.

« Je n’ai pas l’intention de démissionner. Je suis ici pour terminer le travail et amener cette organisation à répondre aux préoccupations qui ont été soulevées », a déclaré Fine.

Au cours de son témoignage, Malischewski s’est engagée à ordonner une évaluation indépendante du lieu de travail par un tiers, ce que Betchi et d’autres ont exigé. Mais Malischewski ne s’est pas engagé à rendre ce rapport public.

« Je veux être très clair – c’est quelque chose que les syndicats ont réclamé et, par conséquent, quelque chose dont nous discuterions avec le syndicat », a déclaré Malischewski à CBC News après son témoignage.

La commission se décrit comme le chien de garde des droits de la personne au Canada. Il reçoit et enquête sur les plaintes des ministères fédéraux, des organismes, des sociétés d’État et de nombreuses organisations du secteur privé comme les banques, les compagnies aériennes et les entreprises de télécommunications. Il décide quelles affaires sont portées devant le Tribunal canadien des droits de la personne.

CBC News a rapporté plus d’allégations toxiques sur le lieu de travail à la commission. Un groupe d’employés a écrit une lettre en mars au ministère de la Justice affirmant que le commissaire à l’accessibilité de la CCDP s’était comporté d’une manière qui avait un « impact toxique » et alléguant un « environnement de travail psychologiquement dangereux et difficile ».

La lettre ne cite pas d’exemples précis. Le gouvernement a ordonné une enquête externe sur les allégations selon lesquelles il aurait maltraité le personnel.