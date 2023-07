La Commission des Arts Culturels de Genève reste incertaine de son avenir – Shaw Local

GENÈVE – La Commission des arts culturels de Genève est toujours dans l’incertitude quant à son avenir, des mois après qu’un avis juridique a révélé qu’elle ne peut pas solliciter de fonds ou collecter des fonds pour ses programmes, a déclaré le président Tim Vetang.

« Rien n’a vraiment été décidé et personne n’a vraiment changé d’avis », a déclaré Vetang. « Nous attendons juste ce que la ville va faire. … Nous sommes essentiellement en faillite après Shakespeare in the Park.

Les responsables de la ville donnent suite à un avis juridique selon lequel, en tant qu’entité municipale, la Commission des arts culturels ne peut pas vendre de billets et collecter des fonds pour ses événements, mais la Fondation genevoise pour les arts, une organisation à but non lucratif 501(c)(3), peut le faire ce.

La directrice du développement économique, Cathleen Tymoszenko, a déclaré lors de la réunion de la commission de mai que les deux groupes artistiques aux missions similaires pourraient fusionner. La commission a reçu une proposition de protocole d’accord selon laquelle la commission serait dissoute et ses membres pourraient rejoindre la fondation.

Lors de cette réunion, les commissaires se sont opposés à leur dissolution après 17 ans de soutien aux arts à Genève.

« Si la ville et la commission ne peuvent pas rechercher de dons, elles ne peuvent pas rechercher de parrainages », a déclaré Tymoszenko, faisant le suivi de la question lors de la réunion de juin de la commission. « Je sais que vous n’êtes pas d’accord avec le conseiller juridique de la ville et je ne suis pas avocat. … Les municipalités ne peuvent pas solliciter de financement. … Il y a certaines choses qu’une municipalité ne peut pas faire.

La Commission des arts culturels a été créée pour promouvoir le centre des arts, a déclaré Tymoszenko.

Une fois la Fondation genevoise pour les arts créée, elle a également mis en place la commission pour déroger à ses dispositions statutaires, a déclaré Timoszenko.

« Nous avons besoin que les activités s’alignent sur le statut », a déclaré Tymoszenko. « Nous devons comprendre cela. »

L’ancienne conseillère municipale Jeanne McGowan a déclaré que la ville avait la réputation de soutenir les arts.

« Une grande partie de ce crédit revient à cette commission des arts culturels », a déclaré McGowan. « J’espère que les équipements et les offres culturelles continueront et prospéreront ici. »

La prochaine réunion de la commission des arts culturels aura lieu le 6 juillet à 19 h dans la salle du conseil municipal.

Les événements de cet été organisés par la Commission des arts culturels se poursuivront comme prévu.

Le Concert d’été de RiverPark La série a commencé le 2 juillet à RiverPark, 151 N. River Lane. Le Wichita Lineman se produira le 9 juillet, suivi de The MacCartyns le 16 juillet et de Chez Butter le 23 juillet. Tous les concerts commencent à 18 h.

Shakespeare dans le parcmettant en vedette « Love’s Labour’s Lost » sera le 5 août à Island Park avec des places assises à partir de 16 h