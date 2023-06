La commission de vérité norvégienne détaille la sombre histoire d’assimilation du pays

Dans une salle de réunion ornée du Storting, le parlement norvégien, Dagfinn Hoybraten, président de la Commission vérité et réconciliation du pays, a présenté son travail des cinq dernières années.

« La vérité est que la Norvège n’a pas d’histoire dont elle peut être fière en ce qui concerne le traitement de ses minorités », a-t-il déclaré jeudi.

Devant les médias nationaux et les dignitaires des groupes minoritaires norvégiens, Hoybraten a officiellement déposé le rapport final de la commission, détaillant les impacts d’une « politique d’assimilation globale » – connue sous le nom de norvégisation – qui poursuivait « l’assimilation linguistique et culturelle la plus rapide possible » des personnes d’origine autochtone et finlandaise. minorités depuis plus d’un siècle.

« Ce côté sombre de l’histoire norvégienne a continué à jeter des ombres sur notre propre époque », a déclaré Hoybraten. « Il est maintenant temps pour un règlement concernant l’injustice de la nation. »

La commission norvégienne s’est directement inspirée du processus canadien, ses membres visitant le Centre national pour la vérité et la réconciliation à Winnipeg pour étudier le fonctionnement de la commission.

Le travail de la commission norvégienne n’a pas été sans controverse. Avant la publication du rapport final, plusieurs groupes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la commission était trop secrète sur son travail et craignaient que ses recommandations ne manquent de force.

Le président de la commission, Dagfinn Hoybraten, a rendu public jeudi le rapport tant attendu aux responsables norvégiens et aux groupes de défense des droits des minorités. (Peter Mydske/Stortinget)

Pourtant, les dirigeants communautaires présents à la cérémonie de jeudi ont généralement exprimé un optimisme prudent quant au rapport final de 700 pages. « Je suis très excité », a déclaré Kai Petter Johansen, chef de l’Association norvégienne des kvens, un groupe linguistique minoritaire.

« Je pense que c’est prometteur », a déclaré Runar Myrnes Balto, membre du conseil d’administration du Samediggi ou Parlement Sami de Norvège. « Je pense qu’il est important maintenant que le parlement, rapidement, nous invite à une réunion, pour parler de la meilleure façon possible de franchir les prochaines étapes. »

Inspiré par le TRC du Canada

Lancée en 2018, la commission est l’une des nombreuses en cours dans les pays nordiques, qui abritent tous des Sâmes autochtones.

Les Sami sont le seul groupe autochtone reconnu en Europe, occupant une large bande de territoire arctique allant de la Norvège à la Russie. La Norvège abrite sa plus grande communauté, comprenant environ 65 000 personnes.

Kai Petter Johansen, chef de l’Association kven norvégienne, a déclaré qu’il espérait que le rapport donnerait au reste de la société une meilleure compréhension des impacts de la norvégienisation. (John Last/CBC)

Dès le début, la commission norvégienne a courtisé la controverse en adoptant un mandat qui ne se concentrait pas uniquement sur les questions autochtones, mais étudiait plutôt les impacts de la norvégiennisation sur toutes les minorités linguistiques du pays.

Cela inclut les Samis aux côtés des Kvens, des Finlandais Skog et des Finlandais des forêts, des groupes d’origine finlandaise qui se sont installés dans le nord et le centre de la Norvège tout en conservant des langues et des pratiques culturelles distinctes.

« Je pense que c’était un échec dès le début », a déclaré Aslat Holmberg, président du Saami Council, un conseil transnational qui représente les Sami dans tous les pays nordiques. « Bien sûr, ils ont aussi vécu cette norvégisation. Mais en même temps, ce sont aussi des colons. »

Le rapport reconnaît que les Kven ont été parmi les premiers colonisateurs du nord, s’affirmant dans le nord de la Norvège dès les années 1700 avec le soutien explicite de la Couronne norvégienne.

Mais il conclut que les Kvens, les Finlandais et les Sami ont été lésés par le processus de norvégisation.

Histoire de l’assimilation

Le rapport a révélé une longue histoire de dépossession et d’assimilation des minorités dans les territoires les plus septentrionaux de la Norvège.

Pendant des centaines d’années, l’église et l’État ont « diabolisé le culte traditionnel sami », confisquant les tambours des chamans, détruisant les sites sacrificiels et accusant des dizaines de Sami de sorcellerie lors de procès tout au long des années 1600.

Au 19ème siècle, ces abus ont été complétés par le « racisme scientifique » – qui a mesuré des crânes samis et kvens dans des expériences dégradantes et exhumé des lieux de sépulture traditionnels.

Des militants samis sont assis devant le château royal lors de la dernière journée d’action pour protester contre les éoliennes construites sur des terres traditionnellement utilisées pour élever des rennes à Oslo, en Norvège, le 3 mars. (Alf Simensen/NTB/AFP via Getty Images)

Au fur et à mesure de l’expansion de l’État norvégien au fil des siècles, les systèmes autochtones de gestion des terres ont été perturbés par la colonisation et l’industrie. Les minorités de langue finnoise ont souvent été traitées avec suspicion pendant les périodes de guerre avec la Finlande et la Russie.

Cela s’est accéléré avec l’adoption d’une politique officielle de norvégisation au milieu du XIXe siècle.

Dans les internats publics, les langues minoritaires étaient interdites, ce qui a entraîné leur déclin brutal. À plusieurs reprises, des villages entiers ont été déplacés de force, avec des résultats dévastateurs pour la culture.

La norvégiennisation a été officiellement abandonnée après des décennies d’activisme dans les années 1960. Mais le rapport a constaté que « le processus de norvégisation ne s’est pas arrêté ».

« Beaucoup de gens ont raconté leur histoire », a déclaré Runar Myrnes Balto, membre du conseil d’administration du Norwegian Samediggi. « Il va être important maintenant d’écouter vraiment, vraiment. » (John Last/CBC)

Bien que l’éducation dans la langue de la minorité soit désormais consacrée comme un droit par la loi, il est encore difficile de trouver des écoles qui l’offrent. Les communautés sami sont également de plus en plus soumises à la pression d’une « population norvégienne croissante » dans leurs régions, selon le rapport, ce qui limite leurs pouvoirs d’autodétermination et exerce une pression sur les industries traditionnelles comme l’élevage de rennes.

Le rapport conclut qu’« une plate-forme de connaissances solide et unifiée » sur l’histoire des minorités en Norvège sera nécessaire si la réconciliation doit se poursuivre.

Il appelle à des investissements « globaux et nationaux » dans l’enseignement des langues, à des mesures pour lutter contre les discours de haine et à des examens périodiques pour tenir la Norvège responsable des promesses passées envers les groupes minoritaires.

Manifestations en cours

Le rapport arrive au milieu de l’un des conflits les plus médiatisés entre le peuple sami et l’État depuis des décennies.

Samedi, des militants samis se rassembleront devant le parlement pour protester 600 jours après qu’une décision de la Cour suprême a conclu qu’un parc éolien sur des terres d’élevage traditionnelles samies avait été illégalement approuvé et construit en violation des droits humains des Samis.

Bien que le gouvernement se soit excusé pour « l’impact négatif substantiel » du projet sur la culture sami, il n’a pas décidé de démanteler la ferme, qui produit plus d’un cinquième de l’énergie éolienne du pays.

Pourtant, dès le départ, la commission n’a jamais été habilitée à aborder des questions d’indemnisation de l’État ou des questions ouvertes de litige juridique comme Fosen.

Contrairement à la commission canadienne, qui a été ordonnée par la Cour suprême et dont les recommandations avaient force de loi, la commission norvégienne n’est qu’une enquête parlementaire — ses recommandations doivent encore être formellement acceptées par le gouvernement norvégien.

« Si ce n’est qu’écouter, ce n’est pas suffisant »

L’initiative passe maintenant au parlement norvégien, qui sera appelé à examiner et à disséquer le rapport et ses recommandations au cours des prochaines semaines. La commission elle-même est dissoute.

Bien que la Norvège soit la première commission d’État à livrer ses résultats, des initiatives similaires sont en cours en Suède et en Finlande, qui abritent 35 000 Samis supplémentaires.

Ces processus ont été entachés de critiques similaires selon lesquelles ils existent en grande partie pour redorer la réputation d’un État qui refuse toujours activement les droits des Samis. L’année dernière, le président finlandais a démissionné parce qu’il craignait que sa commission se voit refuser les ressources nécessaires pour mener à bien son travail.

Des militants sont emportés par la police lors d’une manifestation contre un parc éolien qui, selon eux, entrave les droits du peuple autochtone sami d’élever des rennes dans l’Arctique norvégien, à Oslo le 2 mars. (Alf Simensen/NTB Scanpix via l’Associated Press)

Helga West, une chercheuse sami de Finlande qui étudie la réconciliation, a déclaré que le modèle de la commission vérité pourrait s’avérer inadapté au contexte nordique.

Contrairement au Canada, où il manquait un dossier public des abus passés avant que les commissions de vérité ne terminent leur travail, les pays nordiques « ont déjà tellement de recherches et de données sur la façon dont l’assimilation des Samis a été menée », a déclaré West.

« Il ne suffit pas de découvrir les vérités », a-t-elle ajouté. « Les Samis sont très conscients de ce qui s’est passé dans leurs propres communautés. »

« Si ce n’est qu’écouter, ce n’est pas suffisant. »