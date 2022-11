La commission de police de Toronto déclare que l’armurier de renom tué lors d’un raid était “l’auteur de son propre malheur”

La Commission des services policiers de Toronto affirme que le célèbre armurier décédé lors d’une descente de police il y a un peu plus d’un an “était l’auteur de son propre malheur” dans une déclaration de défense récemment déposée.

La déclaration, déposée le 2 septembre, est en réponse à une Un procès de 23 millions de dollars déposé par la famille de Rodger Kotanko, qui allègue qu’un raid “illégal” a conduit à sa “mort injustifiée”.

Un officier a tiré sur l’homme de 70 ans alors qu’il exécutait un mandat de perquisition le 3 novembre 2021 dans son atelier d’armurerie du comté de Norfolk, en Ontario.

La défense nie tout acte répréhensible de la part de la commission des services policiers de Toronto, le chef James Ramer, insp. Norman Proctor et les cinq officiers impliqués – Det. Const. Richard Haines, dét. sergent. Robert DiDanieli, dét. Const. Alex Pandolfi, dét. Const. Jeffrey Winter et Dét. Const. Graham Knil.

C’est la première fois que tous les officiers impliqués sont nommés publiquement.

Le service de police de Toronto (TPS) a déclaré à CBC Hamilton que tous les agents nommés dans la défense étaient au service du service depuis au moins 17 ans.

Sa déclaration intervient des mois après qu’une enquête menée par le chien de garde de la police de l’Ontario s’est rangée du côté du TPS, affirmant que les agents avaient agi en état de légitime défense.

Aucune des allégations n’a été testée devant les tribunaux.

Faire approuver le mandat de perquisition

Kotanko possédait DARK International Trading Co. Inc., qui importe des armes à feu et des pièces d’armes à feu, et RK Custom Guns, qui propose des services d’armurerie et de désactivation d’armes à feu.

Il opérait à partir de son atelier d’armurerie sur Port Ryerse Road, juste à côté de chez lui, et était licencié. Les gens qui l’ont connu disent qu’il était réputé pour son travail.

Documents de mandat de perquisition précédemment obtenu par CBC News montrent que la police a fait une descente dans la propriété de Kotanko pour enquêter sur la raison pour laquelle deux armes à feu avec des numéros de série effacés enregistrés au nom de Kotanko ont été trouvées sur une scène de crime à Toronto et une autre à North Bay, en Ontario.

La défense indique que Kotanko et ses employés n’ont pas contacté le Programme canadien des armes à feu ou le contrôleur des armes à feu pour transférer les deux armes.

Ils l’accusent de ne pas garder la trace de ses armes, de les stocker de manière inappropriée et de les vendre illégalement.

Des images de surveillance semblent montrer que des policiers s’approchent de la maison et de l’armurerie de Rodger Kotanko le 3 novembre 2021. Il a été abattu ce jour-là. (Smitiuch Injury Law/YouTube)

Dans les documents du mandat de perquisition, ils ont également allégué que Kotanko avait lui-même retiré illégalement les numéros de série des deux armes à feu.

La famille et l’avocat de Kotanko ont nié cela.

La déclaration alléguait que la police avait utilisé “des informations non pertinentes et préjudiciables” sur Kotanko pour faire approuver le mandat de perquisition.

Mike Smitiuch, l’avocat de la famille Kotanko, a déclaré que l’armurier avait fait face à deux condamnations à l’âge de 19 ans, il y a plus de 50 ans : l’une pour possession de cannabis dans l’intention d’en faire le trafic et l’autre pour fabrication illégale d’une arme à feu.

Le jour où Kotanko est mort

La déclaration de la défense indique que la police est arrivée au domicile et à l’atelier d’armurerie de Kotanko le 3 novembre pour exécuter le mandat de perquisition.

Il indique que le TPS a informé la Police provinciale de l’Ontario (OPP) avant de faire une descente dans l’atelier de Kotanko.

La famille et l’avocat de Kotanko ont précédemment déclaré que Kotanko connaissait bien les agents locaux de l’OPP et pensaient que la mort de Kotanko aurait pu être évitée si le TPS avait demandé à l’OPP d’approcher l’armurier.

Ils ont également déclaré précédemment que le raid n’avait pas besoin d’avoir lieu dans l’atelier d’armurerie, qui était plein d’armes à feu.

La déclaration de la défense indique que des officiers ont rencontré la femme de Kotanko dans la cour avant de se rendre à l’atelier d’armurerie.

La porte de l’atelier de l’armurier Rodger Kotanko, qui se trouve à quelques pas de sa maison dans le comté de Norfolk. (Bobby Hristova/CBC)

Les agents étaient en civil, portant des gilets de sécurité sombres sur lesquels était inscrit le mot «police» en gros caractères blancs sur la poitrine, selon la déclaration de défense.

Il indique que les agents ont également vu un inconnu identifié plus tard comme l’un des clients de Kotanko.

Les accusés disent que les agents se sont identifiés et ont demandé au client de lever la main avant de faire de même pour Kotanko.

Il dit que le client a levé les mains mais Kotanko a pris une arme à feu et l’a pointée sur les agents.

La famille de Kotanko le nie.

La police a donné “d’autres ordres verbaux à M. Kotanko de laisser tomber l’arme à feu”, selon la déclaration de la défense.

La défense affirme que Kotanko a créé une “situation de danger”

C’est alors que le dét. Const. Richard Haines a tiré sur Kotanko, « craignant pour sa vie et sa sécurité, celle du client et de ses collègues officiers », selon la défense.

“[Kotanko] a créé une situation de danger… les policiers impliqués dans cette affaire ont agi de bonne foi, de manière professionnelle, compétente et raisonnable sans négligence », lit-on dans la défense, ajoutant que le client n’a pas été blessé.

“Des tentatives ont été faites pour réanimer M. Kotanko, mais il a ensuite été déclaré mort.”

Smitiuch, l’avocat de la famille Kotanko, a déclaré à CBC Hamilton qu’il “ne pouvait pas être plus en désaccord” avec l’idée, telle que présentée dans la défense, que Kotanko était “l’auteur de son propre malheur”.

“Si la police de Toronto avait correctement planifié ce raid, cela ne serait jamais arrivé”, a-t-il déclaré.

La famille de Rodger Kotanko s’est tenue devant sa maison à Simcoe, en Ontario, le 8 mars 2022 pour répondre au rapport de l’Unité des enquêtes spéciales sur sa mort. Ils ont dit qu’il ne racontait pas toute l’histoire. (Bobby Hristova/CBC)

L’enquête menée par le chien de garde de la police de l’Ontario – à laquelle Haines n’a pas participé – a également déclaré que le client de Kotanko avait fourni des preuves qui étaient « matériellement cohérentes avec les récits des témoins oculaires de la police ».

La déclaration indique que TPS a saisi de nombreux objets, notamment des armes à feu et le téléphone portable de Kotanko, mais n’a jamais présenté à personne de mandat de perquisition. Il indique également que TPS n’a pas comptabilisé plus de 20 000 $ en espèces prélevés dans le coffre-fort de Kotanko dans son atelier.

La déclaration de la défense nie que quoi que ce soit ait été volé.

Ils disent également que les droits de la Charte de Kotanko n’ont pas été violés.

La défense dit que la famille a aggravé son propre traumatisme

Une partie de la déclaration indique que la famille de Kotanko a été traumatisée par sa mort, affirmant qu’elle a vécu des cauchemars, des flashbacks, une dépression et d’autres problèmes.

L’exposé de la défense dit que c’est en partie leur faute.

“Les plaignants ont exacerbé [psychological harm] en participant de manière déraisonnable et en autorisant des conférences de presse et des interviews avançant des allégations sur ce qui s’était passé, dont ils savaient ou auraient dû savoir qu’elles n’avaient aucune base factuelle », lit-on dans la défense.

Smitiuch dit que Kotanko a été abattu et tué dans son propre atelier a causé la détresse émotionnelle.

“Tout ce qui s’est passé par la suite n’est rien en comparaison du choc et de l’horreur d’apprendre que leur être cher a été tué”, a-t-il déclaré.

La déclaration de la défense indique que la poursuite doit être rejetée.

Smitiuch a déclaré que le processus de divulgation – le processus par lequel les deux parties partagent des informations – est toujours en cours.

Kevin McGivney, l’un des avocats représentant les accusés, a déclaré à CBC Hamilton qu’on ne sait pas quand les deux parties seront en cour.