La commission de police de Thunder Bay était censée recevoir une formation de pointe. 4 ans plus tard, ça n’est jamais arrivé

Pour la deuxième fois en quatre ans, un groupe d’experts indépendant a publié un rapport sur les services de police à Thunder Bay, en Ontario, et en même temps, le président du groupe d’experts a révélé qu’une recommandation de formation clé de 2018 n’avait jamais vu le jour.

Le module de formation des commissions de police, appelé le modèle de Thunder Bay, a été avoir établi une nouvelle norme pour régir les services de police partout en Ontario .

Mais quatre ans plus tard, aucun programme de ce type n’existe.

Alok Mukherjee, président du groupe d’experts de neuf membres recrutés pour restaurer la confiance dans la Commission des services policiers de Thunder Bay, a déclaré que la formation n’avait jamais été développée après que Murray Sinclair l’ait recommandée dans son rapport de 2018 pour la Commission civile de la police de l’Ontario (OCPC).

Mukherjee a fait cette révélation juste avant la publication mardi du rapport du groupe d’experts visant à améliorer l’état des services de police à Thunder Bay. Il demande également au gouvernement de l’Ontario d’élaborer une nouvelle formation pour la commission de police.

La province a interrompu un volet de financement que les libéraux avaient engagé pour que l’Association des commissions de services policiers de l’Ontario (OAPSB) développe du matériel de formation après l’élection des progressistes-conservateurs en 2018, a déclaré Mukherjee.

Les nouveaux membres, qui ont été nommés à la commission de police de Thunder Bay en 2019 sous l’autorité de l’administrateur nommé par la province, Thomas Lockwood, ont reçu une formation sur la gouvernance et la culture autochtone, a déclaré Mukherjee.

Mais il a dit que la province n’avait pas financé la deuxième ronde de formation très médiatisée recommandée par Sinclair et défendue par Lockwood, et qui devait être connue sous le nom de modèle de Thunder Bay.

Pas de financement ni de suivi

“Le suivi n’a jamais eu lieu”, a déclaré Mukherjee. “C’est pourquoi nous nommons OCPC en termes de formation. OCPC doit fournir le financement nécessaire. “L’OCPC doit s’assurer que la façon dont la formation s’est terminée et n’a pas été suivie ne se produit pas. encore une fois parce que la question des ressources sera toujours là.”

Mukherjee a déclaré que le résultat de ne pas développer le modèle de Thunder Bay a entraîné un échec à former efficacement les membres des commissions de police bien au-delà de Thunder Bay.

“C’est une question d’actualité et c’est un sujet de conversation de l’Association canadienne de gouvernance policière et des associations provinciales”, a-t-il déclaré. “Les membres du conseil d’administration trouvent qu’ils sont jetés et la connaissance de la [police] le chef est ici, et les membres du conseil d’administration se démènent pour trouver comment gérer la gouvernance de quelqu’un qui est très bien formé et doté de ressources – et ce n’est pas le cas.”

Alok Mukherjee, président d’un comité indépendant conseillant la commission de police de Thunder Bay, affirme que la formation qui devait être élaborée il y a quatre ans, sur la base d’une recommandation du rapport de Sinclair, n’a jamais eu lieu. (Soumis par Alok Mukherjee)

Un porte-parole du ministère du Procureur général a refusé une demande d’entrevue de CBC News, mais a plutôt publié une déclaration écrite.

Le communiqué indique que de nouveaux règlements en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité et la police communautaires exigeront que tous les membres des commissions de police suivent une formation obligatoire, que la province dit qu’elle est en train d’élaborer avec l’OAPSB.

“Notre gouvernement s’assure que les membres des commissions de service de police reçoivent la formation appropriée dont ils ont besoin pour s’acquitter efficacement de leurs responsabilités et de leurs devoirs”, indique en partie la déclaration. « Le ministère du Solliciteur général prépare la formation requise et prend le temps de mettre au point la législation mise à jour de notre gouvernement sur les services de police et ses règlements.

L’ancien président dit que le conseil a été mis en place pour échouer

En avril, moins de deux ans après la fin du mandat du premier administrateur, la province a nommé un deuxième administrateur, Malcolm Mercer, pour reprendre le pouvoir du conseil de Thunder Bay de gouverner la police locale.

À l’époque, le président exécutif de Tribunaux Ontario, Sean Weir, a cité l’inefficacité du conseil et son incapacité à se conformer aux recommandations de Sinclair parmi les raisons pour lesquelles l’Ontario devait intervenir à nouveau.

Suite à la nomination de Mercer, président du conseil Kristen Oliver et la majorité des cinq membres du conseil d’administration ont démissionné. Mais sans la formation et le soutien promis, elle a déclaré que le conseil était conçu pour échouer.

“Nous, en tant que conseil d’administration, n’avons jamais fait partie de l’enquête Sinclair, mais nous n’avons eu aucune chance dès le début”, a déclaré Oliver mercredi dans une déclaration écrite à CBC News. “Nous avons été exclus de la prise de décision, puis accusés d’aveuglement volontaire et d’inaction. Vous ne pouvez pas sucer et souffler en même temps.”

Kristen Oliver a démissionné de son poste au sein du conseil de surveillance de la police de Thunder Bay après la nomination d’un administrateur en avril. (Logan Turner/CBC)

Michael Kempa, professeur agrégé de criminologie à l’Université d’Ottawa, a déclaré que la décision de supprimer de nouveaux programmes de formation pour le conseil de Thunder Bay rend la province directement responsable du dysfonctionnement continu de ce conseil.

« La recommandation de Murray Sinclair qu’il y ait une formation adéquate pour la commission de Thunder Bay est la pierre angulaire de tout son programme de réforme de cette commission des services policiers et de leur service de police », a déclaré Kempa.

“Pour faire tout ce que Murray Sinclair a recommandé – refaire le recrutement, refaire la police communautaire, refaire les interactions avec la communauté autochtone – rien de tout cela ne sera fait correctement sans la formation.

“Le deuxième effondrement que nous voyons maintenant à Thunder Bay est le résultat direct de l’incapacité d’un conseil à mettre en œuvre le reste du programme de réforme parce qu’il n’a jamais reçu la formation”, a-t-il déclaré.

À l’exception de la Commission des services policiers de Toronto, aucune commission de police au Canada ne dispose des ressources adéquates ou de la formation adéquate pour faire le travail, a déclaré Kempa.

Il a souligné trois décennies de rapports, remontant à l’enquête Ipperwash, qui ont recommandé une meilleure formation pour les membres des commissions de police alors que des problèmes de gouvernance persistent dans diverses communautés de toutes tailles à travers le pays.