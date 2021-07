La Commission de Lewis Hamilton publie ses conclusions et formule des recommandations pour accroître la diversité du sport automobile

Lewis Hamilton dit qu’il est déterminé à aider à mettre en œuvre les changements nécessaires pour rendre le sport automobile plus diversifié, alors que sa commission a publié ses conclusions et recommandations pour augmenter la représentation des Noirs dans les carrières d’ingénieur.

La Commission Hamilton, établie par le septuple champion du monde de F1 en collaboration avec la Royal Academy of Engineering l’année dernière, a publié son rapport après 10 mois de recherche sur les obstacles rencontrés par les étudiants noirs qui progressent dans les carrières d’ingénieur, puis dans l’industrie du sport automobile.

Hamilton, qui a co-présidé la commission avec le Dr Hayaatun Sillem travaillant avec un conseil de 14 commissaires, estime que la recherche définit « des étapes claires et significatives » pour que l’industrie du sport automobile devienne plus inclusive, tout en abordant les domaines qui peuvent être améliorés dans l’éducation .

Le rapport indique que « des facteurs au sein de la société au sens large, dont certains sont de nature systémique, ainsi que des pratiques au sein de la Formule 1 ont été identifiés comme contribuant à une situation dans laquelle seulement 1% des employés de la Formule 1 sont d’origine noire ».

Ces facteurs comprennent « des pratiques d’embauche au sein des équipes de sport automobile qui favorisent les étudiants d’un groupe sélectionné d’universités de haut rang » ; facteurs géographiques; des attentes plus faibles quant aux capacités académiques des étudiants noirs ; et le manque de modèles noirs dans les postes d’enseignement STEM.

La Commission Hamilton énonce 10 recommandations pour conduire un changement durable sous trois volets clés – soutien et autonomisation, responsabilité et mesure, et inspiration et engagement.

Les recommandations incluent de demander aux équipes de F1 et à d’autres organisations de sport automobile de mettre en œuvre une charte de diversité et d’inclusion, d’élargir l’accès en élargissant l’offre d’apprentissage, d’établir un nouveau fonds d’innovation pour les exclusions et d’appeler à un soutien supplémentaire aux activités STEM pour les écoles supplémentaires dirigées par groupes de la communauté noire à travers le Royaume-Uni.

« S’ils ont les bonnes opportunités et le bon soutien, les jeunes peuvent exceller dans tout ce à quoi ils pensent, mais nos recherches montrent que de nombreux jeunes Noirs sont privés d’opportunités au sein des STEM et que leur plein potentiel est limité », a déclaré Hamilton.

« Bien que j’aie connu une carrière réussie dans le sport automobile, cela a été un chemin solitaire en tant que l’un des rares Noirs au sein de la Formule 1 et, après 15 ans à attendre que l’industrie rattrape son retard, j’ai réalisé que je devais agir moi-même.

« Pour ce faire, j’avais besoin de comprendre ce qui empêchait l’industrie d’être aussi diversifiée que le monde qui l’entoure.

« Grâce aux recherches de la Commission, nous pouvons voir qu’il y a des étapes claires et significatives que l’industrie du sport automobile doit prendre pour créer un environnement plus inclusif où la diversité peut prospérer, mais aussi que nous devons surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les étudiants noirs qui existent tout au long de leur parcours éducatif.

« Certains de ces obstacles, je les reconnais d’après ma propre expérience, mais nos conclusions m’ont ouvert les yeux sur l’ampleur de ces problèmes. Maintenant que je suis armé des recommandations de la Commission, je m’engage personnellement à veiller à ce qu’elles soient mises en œuvre. action. Je suis tellement fier de notre travail à ce jour, mais ce n’est vraiment que le début. «

F1 : « Nous voulons un sport représentatif de notre base de fans extrêmement diversifiée »

La Formule 1 a déclaré qu’elle se félicitait du rapport de la Commission Hamilton et que le sport continuerait à travailler pour créer une culture plus diversifiée, les résultats devant servir à « stimuler la réflexion sur les actions supplémentaires nécessaires ».

Stefano Domenicali, président-directeur général de F1, a déclaré dans un communiqué : « La Commission Hamilton a livré un rapport complet et impressionnant qui montre la passion de Lewis pour ce problème très important.

« Nous prendrons le temps de lire et de réfléchir à toutes les conclusions, mais nous sommes tout à fait d’accord pour dire que nous devons augmenter la diversité dans le sport et nous avons pris des mesures pour résoudre ce problème et nous annoncerons d’autres actions dans les prochains jours.

« Nous voulons un sport qui soit représentatif de notre base de fans extrêmement diversifiée et c’est pourquoi la Formule 1, la FIA et toutes les équipes travaillent dur pour mettre en œuvre nos plans détaillés pour créer un changement positif dans le sport.

« Il y a toujours plus à faire et le rapport stimulera la réflexion sur les actions supplémentaires qui sont nécessaires. »