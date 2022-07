La Commission de la capitale nationale poursuit Corey Hurren pour avoir endommagé la porte de l’attaque de Rideau Hall

La Commission de la capitale nationale poursuit Corey Hurren pour des milliers de dollars afin de couvrir les frais de réparation de la porte qu’il a endommagée lorsqu’il a pris d’assaut le terrain de Rideau Hall à l’été 2020.

Selon une déclaration déposée devant la Cour supérieure de l’Ontario la semaine dernière, la CCN – le gardien des résidences officielles à Ottawa – demande 350 000 $ pour réparer la porte et réparer la propriété environnante, plus 100 000 $ en dommages-intérêts punitifs et exemplaires.

La nouvelle de l’action en justice a été rapportée pour la première fois par Frank Magazine.

Hurren purge une peine de six ans plus la peine purgée pour avoir conduit sa camionnette dans les portes d’entrée de Rideau Hall le 2 juillet 2020 et avoir traversé le terrain à pied avec des armes à feu chargées.

L’ancien réserviste des Forces armées canadiennes – irrité par les restrictions du gouvernement fédéral liées au COVID-19 et son interdiction des armes à feu de type assaut – a déclaré à la police qu’il voulait arrêter le premier ministre Justin Trudeau, qui n’était pas chez lui ce jour-là.

Dans sa réclamation, la CCN – qui a engagé le cabinet d’avocats Conway Baxter Wilson LLP – a déclaré que les dommages à la propriété de Rideau Hall avaient été causés par la négligence de Hurren.

“Il a créé une situation de danger et d’urgence”, indique la déclaration.

“À la suite de la collision, la propriété a été gravement endommagée et a nécessité d’importantes réparations.”

Un porte-parole de la CCN n’a pas voulu commenter davantage la réclamation, citant l’affaire judiciaire en cours.

Le juge qui a prononcé la peine l’a qualifié d'”agression armée”

Hurren a plaidé coupable l’année dernière à sept chefs d’accusation liés aux armes, y compris la possession d’armes à feu “dans un but dangereux pour la paix publique”.

Le résident du Manitoba a également plaidé coupable à un chef d’accusation de méfait causant des dommages à la porte de Rideau Hall.

Images de la page Facebook de Corey Hurren. (GrindHouse Fine Foods/Facebook)

Le tribunal a entendu comment Hurren, qui avait perdu son entreprise pendant la pandémie et n’avait pas droit à l’allocation d’urgence, a déclaré à la police qui l’avait arrêté qu’il se sentait “trahi par son gouvernement”.

Au moment d’imposer la peine, le juge Robert Wadden a qualifié l’incident du 2 juillet d'”agression armée contre le gouvernement qui doit être dénoncée dans les termes les plus forts”.

“Corey Hurren a commis une agression armée à motivation politique visant à intimider le gouvernement élu du Canada”, a-t-il déclaré.

Hurren purge sa peine à l’établissement Joyceville à Kingston, en Ontario.