La Commission de Discipline de la FIFA ouvre une procédure contre Luis Rubiales pour le baiser de Jenni Hermoso après la victoire de la FIFA à la WWC

Luis Rubiales et Jennifer Hermoso. (Twitter)

Suite à son baiser non sollicité sur le joueur espagnol Hermoso, une procédure a été ouverte contre le chef de la FA espagnole Rubiales en vertu de l’article 13 du Code disciplinaire qui traite du comportement offensant des joueurs et des officiels, notamment en cas de violation des règles de base de bonne conduite et de comportement d’une manière cela jette le discrédit sur le sport.