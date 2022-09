NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les gouvernements du monde entier « se sont montrés indignes de confiance et inefficaces » pendant la pandémie de coronavirus, entraînant plusieurs millions de morts et un « échec mondial massif » à plusieurs niveaux, a écrit la Commission Lancet COVID-19 dans un rapport publié mercredi.

“Trop de gouvernements n’ont pas respecté les normes fondamentales de rationalité et de transparence institutionnelles, trop de gens – souvent influencés par la désinformation – ont manqué de respect et protesté contre les précautions de santé publique de base, et les grandes puissances mondiales n’ont pas collaboré pour contrôler la pandémie, ” a écrit le panel d’experts internationaux.

La commission a également exhorté la communauté scientifique à intensifier sa recherche des origines du virus qui cause le COVID-19.

“Les origines proximales du SRAS-CoV-2 ne sont toujours pas connues”, a écrit la commission. “L’identification de ces origines fournirait une plus grande clarté non seulement sur les causes de la pandémie actuelle, mais également sur les vulnérabilités aux futures épidémies et les stratégies pour les prévenir.”

Le SRAS-CoV-2 pourrait avoir des origines zoonotiques, ce qui signifie qu’il a émergé d’un événement de débordement naturel, comme une infection sur un marché humide.

Le virus pourrait également avoir une origine liée à la recherche, soit par l’infection d’un scientifique sur le terrain, soit par une infection en laboratoire lors de l’étude d’un virus naturel, soit par une infection “lors de l’étude de virus qui ont été génétiquement manipulés”, selon la commission.

“La recherche des origines nécessite un travail impartial, indépendant, transparent et rigoureux de la part d’équipes internationales en virologie, épidémiologie, bioinformatique et autres domaines connexes”, a écrit la commission.

Au moins 6,9 millions de décès ont été signalés dans le monde, selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation, mais le nombre réel est probablement d’environ 17 millions.

Plus d’un million de personnes sont mortes rien qu’aux États-Unis et environ 350 Américains continuent de mourir chaque jour, selon les derniers chiffres du CDC.

L’Organisation mondiale de la santé a répondu mercredi aux critiques de la commission, affirmant que le rapport “ne présente pas l’intégralité de la réponse immédiate, pluriannuelle et vitale de l’OMS”.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a ordonné le mois dernier une réorganisation de l’agence afin de mieux se préparer aux futures pandémies.

“Depuis 75 ans, le CDC et la santé publique se préparent au COVID-19, et dans notre grand moment, nos performances n’ont pas répondu de manière fiable aux attentes”, a-t-elle déclaré aux employés, selon un communiqué obtenu par le Washington Post. “Mon objectif est une nouvelle culture axée sur l’action de santé publique au CDC qui met l’accent sur la responsabilité, la collaboration, la communication et la rapidité.”