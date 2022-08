La commission chinoise déclare que le COVID a accéléré la baisse du taux de natalité

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Commission nationale chinoise de la santé a déclaré que le COVID-19 avait contribué à la baisse des taux de mariage et de natalité dans le pays, qui s’est accélérée ces dernières années en raison des coûts élevés de l’éducation et de l’éducation des enfants.

De nombreuses femmes continuent de retarder leur projet de se marier ou d’avoir des enfants, a-t-il ajouté, ajoutant que les développements économiques et sociaux rapides ont conduit à des “changements profonds”.

Les jeunes qui déménagent dans les zones urbaines, l’augmentation du temps consacré à l’éducation et les environnements de travail à haute pression ont également joué leur rôle, a-t-il ajouté.

Les démographes ont également déclaré que la politique sans compromis de la Chine “zéro-COVID” consistant à éradiquer rapidement toute épidémie avec des contrôles stricts sur la vie des gens pourrait avoir causé des dommages profonds et durables à leur désir d’avoir des enfants.

“Le coronavirus a également eu un impact clair sur les modalités de mariage et d’accouchement de certaines personnes”, a déclaré la commission.

Les commentaires ont été envoyés à Reuters par fax lundi soir en réponse à des questions sur le sujet.

Les nouvelles naissances en Chine devraient tomber à des niveaux record cette année, selon les démographes, les prévisions appelant à une chute en dessous de 10 millions par rapport aux 10,6 millions de bébés de l’année dernière – un niveau inférieur de 11,5% à celui de 2020.

La Chine avait un taux de fécondité de 1,16 en 2021, l’un des taux les plus bas au monde et inférieur au taux de 2,1 que l’OCDE considère comme nécessaire pour une population stable. Après avoir imposé une politique de l’enfant unique de 1980 à 2015, la Chine a reconnu que sa population était sur le point de diminuer – une crise potentielle qui mettra à l’épreuve sa capacité à payer et à prendre soin de ses personnes âgées.

Pour contrer le problème, les autorités aux niveaux national et provincial ont introduit au cours de l’année écoulée des mesures telles que des allégements fiscaux, un congé de maternité plus long, une assurance médicale améliorée, des subventions au logement et des fonds supplémentaires pour un troisième enfant.