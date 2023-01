La commission antitrust de l’UE s’oppose à l’acquisition d’Activision par Microsoft

En janvier dernier, Microsoft a proposé d’acheter Activision Blizzard dans le cadre d’un accord de 68,7 milliards de dollars, mais celui-ci est toujours confronté à divers problèmes et n’est pas finalisé. Le dernier obstacle vient des commissions européennes, qui ne sont pas convaincues que l’acquisition fera du bien au marché.

Selon des personnes proches du dossier, la commission antitrust de l’UE a de sérieuses inquiétudes et prépare une déclaration d’objections contre l’accord. La commission a fixé au 11 avril la date limite pour sa décision finale sur l’accord.

Voici ce que Microsoft avait à dire à ce sujet :

Nous continuons à travailler avec la Commission européenne pour répondre à toute préoccupation du marché. Notre objectif est de proposer plus de jeux à plus de personnes, et cet accord contribuera à cet objectif.

Les rumeurs suggèrent que Microsoft et le chien de garde antitrust de l’UE ont des discussions informelles sur l’accord et que Microsoft essaie d’offrir des garanties afin d’accélérer le processus d’acquisition, mais la Commission européenne insiste pour envoyer sa soi-disant feuille d’accusation en premier.

De plus, la Federal Trade Commission des États-Unis va en justice pour bloquer l’accord, les régulateurs britanniques expriment leurs inquiétudes et Sony se méfie également de l’accord. La société japonaise craint que Call of Duty, entre autres jeux, ne soit rendu exclusif à Xbox et que les utilisateurs de PlayStation n’y aient plus accès.

Source