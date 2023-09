La commission américaine du commerce intente une action en justice antitrust contre le détaillant en ligne Amazon | Actualités scientifiques et technologiques

La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a intenté une action en justice antitrust très attendue contre le détaillant en ligne Amazon, accusant l’entreprise de nuire aux consommateurs en étouffant la concurrence.

Le procèsqui a été rejoint par 17 procureurs généraux et déposé dans l’État d’origine d’Amazon, Washington, fait suite à une enquête de quatre ans.

« La FTC et ses partenaires étatiques affirment que les actions d’Amazon lui permettent d’empêcher ses concurrents et ses vendeurs de baisser les prix, de dégrader la qualité pour les acheteurs, de surfacturer les vendeurs, d’étouffer l’innovation et d’empêcher ses concurrents de concurrencer équitablement Amazon », a déclaré la FTC dans un communiqué. déclaration mardi.

En exposant ses accusations, la FTC a allégué qu’Amazon s’était engagé dans des tactiques déloyales pour « maintenir illégalement son pouvoir de monopole » sur le secteur de la vente au détail en ligne.

Par exemple, l’agence accuse Amazon de punir les vendeurs qui proposent des prix plus bas ailleurs, en les enterrant « si loin » dans les résultats de recherche du site Web « qu’ils deviennent effectivement invisibles ». La FTC a également déclaré qu’Amazon obligeait les vendeurs à utiliser ses entrepôts et ses services de livraison, ce qui gonflait les coûts tant pour les consommateurs que pour les vendeurs.

L’agence fédérale a demandé au tribunal d’émettre une injonction permanente ordonnant à Amazon de mettre fin à son comportement illégal.

« Si rien n’est fait, Amazon poursuivra sa conduite illégale pour maintenir son pouvoir de monopole », a déclaré la FTC dans sa plainte.

En réponse, Amazon a déclaré que la FTC avait « tort sur les faits et sur la loi ». Il a également accusé l’agence fédérale d’aller trop loin, affirmant qu’au lieu de favoriser la concurrence, la FTC l’étouffait.

« Les pratiques contestées par la FTC ont contribué à stimuler la concurrence et l’innovation dans le secteur de la vente au détail et ont produit un plus grand choix, des prix plus bas et des délais de livraison plus rapides pour les clients d’Amazon », a déclaré David Zapolsky, avocat général d’Amazon, dans un communiqué.

Dans un article de blog, Amazon a indiqué qu’il comptait 500 000 vendeurs indépendants sur la plateforme.

« Si la FTC obtient ce qu’elle veut, le résultat serait un choix de produits réduit, des prix plus élevés, des livraisons plus lentes pour les consommateurs et des options réduites pour les petites entreprises – le contraire de ce pour quoi la loi antitrust est conçue », a déclaré Zapolsky.

Amazon a été lancé dans un garage en 1994 et vaut aujourd’hui 1,3 billion de dollars. Selon certaines estimations, l’entreprise contrôle jusqu’à 40 % du marché du commerce électronique.

Le dépôt de plainte de mardi fait suite à des poursuites antitrust fédérales similaires contre la société mère de Google, Alphabet, et Meta, la société de médias sociaux qui comprend Facebook, alors que l’administration du président Joe Biden cherche à freiner ce qu’elle considère comme des monopoles de grande technologie.

S’adressant aux journalistes mardi, la présidente de la FTC, Lina Khan, a refusé de discuter de la question de savoir si l’agence chercherait finalement à démanteler Amazon.

« À ce stade, l’accent est davantage mis sur la responsabilité », a-t-elle déclaré.

Alors qu’il était étudiant en droit, Khan a écrit sur la domination d’Amazon dans la vente au détail en ligne pour le Yale Law Journal. Elle faisait également partie du personnel d’un comité de la Chambre des représentants qui a rédigé un rapport de 2020 plaidant pour la maîtrise de quatre géants américains de la technologie : Amazon, Apple, Google et Facebook.

Sous la direction de Khan, la FTC a tenté de manière agressive d’atténuer l’influence de ces entreprises technologiques tentaculaires. Cependant, certains efforts récents se sont révélés infructueux, notamment les offres visant à bloquer le rachat par Microsoft du fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard et l’acquisition par Meta de la startup de réalité virtuelle Within Unlimited.

La dernière plainte fait suite à d’autres mesures prises par la FTC contre Amazon au cours des derniers mois. En juin, l’agence a poursuivi l’entreprise, alléguant qu’elle utilisait des pratiques trompeuses pour inscrire les consommateurs à Amazon Prime et qu’il leur était difficile d’annuler leurs abonnements. Amazon a nié ces allégations.

Fin mai, la société a également accepté de payer une amende civile de 25 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles elle aurait violé une loi sur la vie privée des enfants et induit les parents en erreur sur les pratiques de suppression de données sur son assistant vocal populaire Alexa.

Les critiques de l’entreprise ont salué la dernière action de la FTC.

« Aucune entreprise n’a jamais centralisé autant de pouvoir dans autant de secteurs cruciaux. Si rien n’est fait, le pouvoir de dictée et de contrôle d’Amazon menace l’État de droit et notre capacité à maintenir des marchés ouverts et démocratiquement gouvernés », a déclaré Stacy Mitchell de l’Institute for Local Self-Reliance, qui a poussé le gouvernement à agir contre Amazon.