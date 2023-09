La commissaire de police de Philadelphie, Danielle Outlaw, démissionne quelques mois avant la fin du deuxième mandat du maire.

PHILADELPHIE (AP) — La commissaire de police de Philadelphie, Danielle Outlaw, démissionnera ce mois-ci pour occuper un poste de direction au sein de l’autorité portuaire de New York et du New Jersey, a annoncé mardi le maire.

Outlaw, la première femme noire à diriger un service de police composé de 6 000 membres, est arrivée à Philadelphie en provenance de Portland, dans l’Oregon, où sa gestion des manifestations avait suscité des inquiétudes.

Elle quitte son poste après trois années de travail mouvementées qui ont commencé juste avant les confinements liés à la pandémie et qui ont été rapidement suivies par d’intenses manifestations qui ont éclaté à Philadelphie et dans tout le pays au cours de l’été 2020 suite aux meurtres de Noirs par la police.

La démission d’Outlaw intervient quelques mois seulement avant la fin du mandat du maire Jim Kenney, et alors que les taux de criminalité, y compris les homicides et les crimes liés aux armes à feu, sont devenus un enjeu majeur dans la course pour son remplacement. Pendant sa campagne, la candidate démocrate Cherelle Parker a éludé les questions sur ses projets de direction de la police.

Au cours des dernières années, Philadelphie a connu une forte augmentation des homicides, établissant un record moderne en 2021 avec 562 homicides cette année-là. Les homicides ont légèrement diminué en 2022 et les défenseurs ont déclaré qu’ils étaient en passe de diminuer encore cette année. Mais même si Philadelphie n’était pas la seule ville américaine à connaître une augmentation des homicides au cours de cette période, elle a eu du mal à combattre le discours républicain selon lequel elle serait une ville démocrate avec un procureur progressiste envahi par la violence et le danger.

Au sein de l’autorité portuaire, Outlaw sera le chef adjoint de la sécurité.

Outlaw, dont le dernier jour en tant que commissaire est le 22 septembre, part des mois avant la fin des deux mandats de Kenney en tant que maire. Le maire a nommé le premier adjoint John M. Stanford Jr. au poste de commissaire de police par intérim.

« La commissaire Outlaw a travaillé sans relâche pendant trois ans et demi au cours d’une époque sans précédent dans notre ville et d’un certain nombre de situations de crise, et elle mérite des éloges pour son engagement à apporter une réforme attendue depuis longtemps au ministère après des années de racisme et de discrimination sexuelle auparavant. à son rendez-vous », a déclaré Kenney. « Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau poste et remercions le commissaire Outlaw pour son dévouement au service des résidents de Philadelphie. »

Maryclaire Dale et Claudia Lauer, Associated Press