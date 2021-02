La commissaire de la NWSL, Lisa Baird, nommée au conseil d’administration de l’US Soccer

La commissaire de la NWSL, Lisa Baird, a été nommée au conseil d’administration de la Fédération américaine de football, a annoncé la présidente de l’USSF Cindy Parlow Cone lors de la réunion du conseil d’administration de vendredi.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Baird remplace Steve Malik, le propriétaire du North Carolina Courage de la NWSL et du North Carolina FC de la USL League One, et prendra également sa place au sein du USSF Pro Council. Elle porte également à cinq le niveau de représentation féminine au sein du conseil d’administration de 15 membres, rejoignant Cone, l’ancienne internationale américaine Lori Lindsey, Patti Hart et Lisa Carnoy.

La nomination de Baird a été l’un des nombreux développements qui ont émergé de la réunion. L’USSF a établi son calendrier pour la sélection des sites américains pour la Coupe du monde 2026. L’USSF est actuellement dans ce qu’elle appelle «la phase d’échange d’informations», avec des réunions individuelles sur l’infrastructure des stades qui devraient commencer la semaine prochaine. La pandémie du COVID-19 ayant toujours un impact sur la vie aux États-Unis et ailleurs, on espère que des visites en personne dans les villes hôtes candidates auront lieu plus tard cet été. Cela sera suivi de la phase d’évaluation, les décisions finales devant être prises en décembre.

La directrice générale de l’équipe nationale féminine américaine, Kate Markgraf, a annoncé que l’équipe disputera deux matches amicaux en dehors des États-Unis les 10 et 13 avril. Ce rassemblement sera suivi d’un Tournoi des nations à quatre équipes qui se tiendra aux États-Unis en juin. L’équipe a également prévu une paire de matchs de départ avant le départ de l’équipe pour les Jeux olympiques de Tokyo. Ce tournoi devrait débuter le 21 juillet.

Le directeur général de l’équipe nationale masculine américaine, Brian McBride, a présenté le calendrier complet de l’équipe. Il comprend un match amical déjà annoncé contre l’Irlande du Nord le 28 mars. McBride a déclaré qu’un deuxième match amical, prévu pour le 25 mars, est dans la «phase finale» d’être arrangé. McBride a ajouté que deux matches amicaux encadreraient les demi-finales et la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF en juin, avec un match amical prévu le 30 mai et un autre après le tournoi prévu le 9 juin. Les adversaires n’ont pas été révélés. La Gold Cup se déroulera du 10 juillet au 1er août, et les qualifications pour la Coupe du monde débuteront le 2 septembre.