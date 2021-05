La commande élaborée de café du client Starbucks devient virale, les baristas partagent plus de boissons aussi «  folles  »

Une commande de café passée par un client Starbucks particulier brise Internet. Le 1er mai, Edward a acheté un café hautement personnalisé en utilisant ses points de récompense. Josie Morales, la barista qui a préparé la boisson, a publié une photo du bon de commande qui indiquait la crème épaisse, le double mélange, le fouet supplémentaire et 10 autres personnalisations ajoutées à un Venti Caramel Ribbon Crunch Frappuccino. Dans son tweet, Morales a écrit: «Dans l’épisode d’aujourd’hui sur les raisons pour lesquelles je veux quitter mon emploi.

Le tweet est devenu viral et, par conséquent, Starbucks Los Angeles a mis fin à l’accord de deux ans de Morales en tant que barista. Cependant, le client de 31 ans qui a passé la commande virale a déclaré au New York Post qu’il voyait le tweet de Morales comme une blague légère et rien de plus. Il a dit que lorsqu’il a appris que sa commande était devenue virale, il a contacté Morales sur Instagram et pour s’assurer qu’il n’avait pas d’ennuis pour cela.

«Je voulais lui faire savoir qu’il n’avait rien fait de mal», a déclaré Edward, aide-soignant à domicile et chef de projet, acceptant que c’était définitivement un ordre que les gens pouvaient trouver drôle. Cependant, à propos de la commande de 14 $, Edward a dit qu’il ne voyait pas de raison pour laquelle il ne commanderait plus un verre comme ça. À la douleur des baristas, cette ligne virale a inspiré une tendance TikTok dans laquelle les gens commandent des boissons avec de longues listes de spécifications, puis les publient sur la plate-forme de médias sociaux sous le hashtag #Starbucks.

Partageant le sort des baristas, Morales a déclaré: «lorsque les responsables veulent que chaque boisson soit préparée pour le client en quelques secondes», faire de telles boissons peut être stressant pour les baristas. Il a ajouté: «L’année dernière, un client a commandé 26 boissons à la fois.» Le tweet viral a déclenché une chaîne de tweets de baristas ayant des expériences similaires.

Edward, sympathisant avec les baristas, a déclaré que les clients qui commandent des boissons spéciales devraient prendre soin des personnes qui préparent leurs boissons en leur donnant un pourboire décent afin que tout le monde soit heureux.

