La commande de travail à domicile devrait être ABANDONNÉE à partir du 19 juillet alors que Boris Johnson lève les restrictions de Covid pour stimuler la rue principale

BORIS Johnson annoncera aujourd’hui que le travail à domicile sera supprimé à partir du 19 juillet afin de donner un coup de pouce à la rue principale.

Les Britanniques retourneront au bureau plus tard ce mois-ci dans le but de faire vibrer à nouveau les centres-villes.

Les Britanniques retourneront au bureau plus tard ce mois-ci à mesure que les restrictions seront assouplies

Le Premier ministre donnera une conférence de presse ce soir pour annoncer quelles restrictions seront levées le 19 juillet – la date finale de la feuille de route du gouvernement pour sortir du verrouillage.

Le port forcé du masque sera abandonné ainsi que toutes les limites sur les grands rassemblements et la distanciation sociale.

Les directives actuelles indiquent que les employés qui peuvent travailler à domicile doivent le faire – malgré l’ouverture de pans de l’économie.

Mais les règles devraient changer à partir du 19 juillet pour permettre aux entreprises de dire aux employés comment et où ils doivent travailler.

Les ministres mettront l’accent sur la «responsabilité personnelle» plutôt que sur les règles appliquées à mesure que le pays sortira de la pandémie.

Mais les entreprises pourraient être encouragées à dire aux employés de porter des masques faciaux, d’utiliser un désinfectant pour les mains et de tester les employés pour Covid, selon le Telegraph.

Cette décision donnerait un coup de pouce aux centres-villes, de nombreuses entreprises voyant leurs revenus chuter en raison du manque de navetteurs.

Hier, un groupe de chefs d’entreprise a exhorté le Premier ministre à « mettre le pays clairement sur la voie de la reprise » en encourageant un retour au pouvoir.

La lettre, organisée par le groupe de pression London First, indiquait que les entreprises voulaient voir les centres-villes « reprendre le buzz » après le 19 juillet.

Il se lit comme suit : « Notre reprise économique ne réussira que si le gouvernement s’engage à relancer nos centres-villes. »

Les signataires de la lettre comprenaient les directeurs généraux des aéroports d’Heathrow et de Gatwick, John Holland-Kaye et Stewart Wingate, et le patron de BT, Philip Jansen.

De nombreux employés travaillent à domicile depuis le début de la pandémie, malgré un bref changement dans les orientations l’été dernier.

Les ministres ont encouragé les employés à retourner sur le lieu de travail en août, mais ont été contraints de faire volte-face après une forte augmentation des cas un mois plus tard.

Pendant ce temps, la distanciation sociale ne sera plus requise dans le cadre du déverrouillage le 19 juillet, ont suggéré des rapports.

Selon The Sunday Times, le port du masque deviendra volontaire dans tous les contextes et la règle du mètre et plus dans les lieux d’accueil prendra fin, ce qui signifie un retour à la consommation d’alcool au bar sans exigence de service à table.

Les événements de masse, y compris les festivals, seront également autorisés dans le cadre des propositions pour l’étape finale de la feuille de route de sortie du verrouillage, a rapporté le journal.

Le gouvernement s’attend également à recevoir les résultats des examens du groupe de travail sur l’utilisation des soi-disant passeports vaccinaux et l’avenir de la distanciation sociale qui seront disponibles cette semaine, a rapporté le Sunday Express.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré hier que si les arguments économiques en faveur de l’ouverture étaient bien connus, pour lui, les arguments en matière de santé étaient « tout aussi convaincants ».

Écrivant dans le Mail dimanche, M. Javid a déclaré qu’il était temps de « trouver des moyens de faire face » au virus, comme le pays le fait avec la grippe.