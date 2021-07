La commande au bar pourrait toujours être interdite APRÈS l’assouplissement du 19 juillet, les conseils obligeant les lieux à maintenir le service à table et les masques

COMMANDER au bar peut toujours être interdit après le 19 juillet, les conseils obligeant les lieux à conserver le service à table et les masques.

Le service à table pour les pintes dans les pubs pourrait rester après le «Jour de la liberté» dans deux semaines – bien que Boris Johnson soit sur le point de supprimer les bordures restantes de Covid.

Certains pubs et restaurants pourraient continuer à utiliser des masques et un service à table après le 19 juillet, est-il rapporté

Boris Johnson dévoilera aujourd'hui la levée des restrictions

Les masques deviendront volontaires dans presque tous les contextes et il n’y aura plus de « service à table uniquement » dans les pubs, dira le Premier ministre à la nation aujourd’hui.

La vie « reviendra à la normalité dans la mesure du possible » alors que le Premier ministre expose ses plans pour mettre fin aux restrictions, prévu pour le 19 juillet.

La règle de distanciation sociale d’un mètre et plus sera levée afin que les parieurs dans les ivrognes puissent se mêler et se lever à nouveau et ils n’auront pas besoin de scanner les codes QR pour entrer dans les sites.

Mais les chefs de l’hôtellerie ont averti les parieurs que certains pubs et restaurants pourraient conserver des masques, un service à table et la règle des six, car les conseillers maudits visent à maintenir les restrictions de Covid.

Les sites pourraient maintenir les mesures pour rassurer les clients nerveux après 16 mois de pandémie, ou si les conseils l’exigent.

Kate Nicholls, directrice générale de l’organisme commercial UK Hospitality, a déclaré: « Il y aura des clients qui s’attendront à ce que tout s’effondre et il y aura des endroits où ils ne pourront pas le faire. »

Elle a appelé les conseils à ne pas marteler les entreprises touchées par la pandémie avec des règles strictes alors qu’elles appliquent les évaluations des risques de Covid.

Mme Nicholls a déclaré: « Je pense qu’il pourrait y avoir une tentation des autorités locales, à laquelle il faut résister, de mettre en place des réglementations ou des règles fixes qui sont plus restrictives qu’elles ne devraient l’être. »

Hier, 24 258 cas positifs ont été confirmés ainsi que 15 décès signalés, en baisse de près de 2% d’une semaine sur l’autre.

Les hospitalisations ont augmenté de 24%, avec 1 953 admis souffrant de la maladie au cours des sept derniers jours.

Mais avec l’arrivée du nouveau secrétaire à la Santé optimiste, Sajid Javid, M. Johnson a remporté sa bataille contre les opposants au Cabinet et les docs trop prudents pour préconiser une approche «maximaliste» pour lever le verrouillage le 19 juillet.

Le haut ministre du Cabinet, Robert Jenrick, a déclaré hier que les données semblaient « très prometteuses » et Stephen Powis, directeur médical national du NHS England, a convenu que le vaccin avait « affaibli » le lien

entre les cas de Covid et les décès.

Le Premier ministre devrait déclarer : « Grâce au déploiement réussi de notre programme de vaccination, nous progressons prudemment dans notre feuille de route.

«Aujourd’hui, nous allons expliquer comment nous pouvons restaurer les libertés des personnes lorsque nous atteindrons l’étape 4.

« Je dois souligner que la pandémie n’est pas terminée et que les cas continueront d’augmenter au cours des prochaines semaines. »

Les directives du gouvernement conseilleront aux gens d’envisager de porter des couvre-visages dans des endroits clos et bondés, a-t-on rapporté.

Pour ajouter à la confusion, les magasins et les transports en commun peuvent toujours imposer le port du masque après le 19 juillet, malgré le fait que le PM ait déchiré les lois.

Les gens seront invités à faire preuve de « bon sens », mais on craint que les nouvelles règles ne provoquent le chaos chez les Britanniques fatigués par la pandémie.

Pendant ce temps, des millions de navetteurs du métro de Londres devront peut-être également continuer à porter des masques après le 19 juillet.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a refusé d’exclure l’obligation de se couvrir le visage sur le réseau.

Transport for London (TfL) pourrait fixer ses propres conditions de transport, mais des sources ont déclaré au Daily Mail que ce serait « très difficile ».

Le commissaire de TFL, Andy Byford, a déclaré: « Si le conseil du gouvernement est de laisser tomber les masques, nous prendrons toujours en compte ce que nos clients ont dit.

« Ce que nos clients ont dit, c’est qu’ils veulent voir un endroit propre, sûr,

environnement ordonné.

Les lois sur les masques signifient que c’est une infraction pour les personnes de monter à bord d’un train, d’un bus, d’un avion ou d’un taxi sans en porter un, à moins d’être médicalement exempté.

Les règles de masque obligatoires devraient être supprimées