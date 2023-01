La comète verte brillante ZTF dirigée vers nous sera visible à l’œil nu

Il est maintenant temps de commencer à chercher Comète C/2022 E3 (ZTF) dans un ciel nocturne clair, sombre et sans lune alors qu’il se prépare à passer par la Terre.

Le Zwicky Transient Facility, alias ZTF, dans le sud de la Californie a découvert l’objet dramatique en mars. Il avait accéléré dans la direction du soleil jusqu’au 12 janvier, lorsqu’il a atteint le périhélie, son passage le plus proche du soleil, avant de commencer un long voyage de retour vers le nuage d’Oort à la périphérie du système solaire.

Selon Joe Rao des deux Espace.com et le planétarium Hayden de New York, il ne reviendra pas avant environ 50 000 ans.

Cela fait de janvier et février des moments privilégiés pour essayer de le voir par vous-même, peut-être même sans avoir besoin d’un télescope, s’il continue de briller de plus en plus.

Selon certains témoignages, la comète est déjà visible à l’œil nu depuis des endroits très sombres.

La dernière magnitude observée signalée pour la comète C/2022 E3 (ZTF) est de 5,9. Visibilité à l’œil nu à partir d’un site sombre. – David Blanchflower BSc (@DavidBflower) 20 janvier 2023

La comète devrait être la plus proche de la Terre le 1er février, selon la NASAà quel point il pourrait devenir un objet de magnitude cinq, juste assez brillant pour être vu à l’œil nu, bien que des jumelles et un ciel très sombre aident toujours.

Ci-joint une composition de l’évolution de la comète C/2022 E3.

J’ai étiqueté les jours, la distance du Soleil et la distance de la Terre. Avec l’aimable autorisation de Didac Mesa Romeu. pic.twitter.com/fzq4AAMLJe — Con Stoitsis (@vivstoitsis) 5 janvier 2023

Le comportement des comètes est plutôt imprévisible, car elles peuvent s’éclaircir, s’assombrir ou se désintégrer complètement avec peu d’avertissement. Le coma, ou queue, de la comète ZTF a déjà été observé semblant se diviser en deux queues distinctes dans ce que les astronomes appellent un “événement de déconnexion”.

Si les tendances et l’intégrité du croiseur cosmique se maintiennent, le ciel sans lune du 21 janvier pourrait marquer une bonne nuit pour commencer à s’aventurer pour essayer de le repérer, selon la British Astronomical Association.

Vous pouvez vous entraîner à essayer de repérer la comète maintenant avec des jumelles ou un télescope d’arrière-cour car elle continue de s’éclairer (espérons-le) jusqu’au 1er février. De loin, le moyen le plus simple de le localiser est avec un site comme Dans le ciel ou l’excellente application mobile Stellarium.

Si vous obtenez de superbes photos, partagez-les avec moi sur Twitter, @EricCMack.