La «comète des taux d’intérêt» est sur le point de s’abattre sur l’économie américaine

La plupart des Américains informés sont conscients que la dette nationale et les taux d’intérêt augmentent tous les deux. Les Américains prendront bientôt conscience du fait que les intérêts sur notre dette nationale coûtent aux contribuables un pourcentage effrayant de notre revenu et de notre richesse nationaux.

Dans quelques années à peine, plus de la moitié de chaque dollar que nous payons en impôts sur le revenu servira à payer les intérêts sur notre dette nationale détenue par le public. Et ça va empirer.

Le récent film d’Adam McKay, « Don’t Look Up », était un exemple opportun de la façon dont nos dirigeants élus réagissent aux crises. Dans le film, une comète est sur le point de détruire toute civilisation, mais les dirigeants du pays n’y prêtent pas beaucoup d’attention jusqu’à ce qu’il soit trop tard et que nous soyons tous condamnés.

Voici pourquoi : Selon le Congressional Budget Office, le taux d’intérêt moyen payé sur la dette nationale au cours de l’exercice 2021 était d’environ 1,5 %, un chiffre historiquement très bas.

La plupart des experts s’accordent à dire que des hausses de taux d’intérêt sont à venir, et un consensus s’attend à ce qu’il y ait trois ou quatre hausses de taux par la Réserve fédérale en 2022. La banque centrale a fortement laissé entendre mercredi que la première hausse de taux aura lieu en mars, et le le marché prévoit maintenant pas moins de cinq augmentations cette année seulement.

À mesure que les taux d’intérêt augmentent, ce qu’ils ont fait de façon spectaculaire en janvier, le taux d’intérêt payé sur les titres du Trésor nouvellement émis augmentera également. Pendant ce temps, notre dette nationale explose.

En 2017, la dette nationale était de 20 000 milliards de dollars. À peine quatre ans plus tard, ce montant approche les 30 000 milliards de dollars. Les récents programmes de relance provoqués par la crise de Covid ont contribué à ajouter un montant stupéfiant de 6 000 milliards de dollars au total.

Le calcul est facile.

Les taux d’intérêt sont toujours proches d’un plus bas historique. Selon le Relevé de trésorerie mensuelen 2001, les intérêts payés sur la dette nationale étaient en moyenne de 5,4 %, soit environ 3,5 fois ce qu’ils sont aujourd’hui.

Si nous revenons à ce taux, qui est loin d’être inconcevable, les intérêts sur la dette coûteraient aux contribuables américains 1,4 billion de dollars, sur la base de notre niveau actuel de dette nationale. C’est le double du budget du ministère de la Défense.

Au cours de l’exercice 2021, le montant total des impôts sur le revenu des particuliers perçus était de 1,9 billion de dollars. De plus, les futurs déficits budgétaires projetés par les économistes ajouteront plus d’un billion de dollars par an à la dette globale, ajoutant considérablement à la hausse des frais d’intérêt.

La comète des taux d’intérêt est désormais visible à l’horizon.

Les Américains ne toléreront pas une situation où la plupart des impôts sur le revenu que nous payons servent à payer des intérêts aux détenteurs de notre dette nationale qui vivent au Japon, en Chine, au Royaume-Uni ainsi que d’autres ici qui possèdent des titres du Trésor.

Comment le Congrès réagira-t-il à cette crise ? Nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour le savoir.

Peter Tanous est auteur, fondateur et président de Lynx Investment Advisory. Son livre le plus récent est The Pure Equity Plus Plan. Il a également écrit deux livres avec Jeff Cox, rédacteur en chef de CNBC.com Finance.