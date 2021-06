La comète Bernardinelli-Bernstein est la plus grande jamais vue, se dirigeant vers le soleil

« Nous avons le privilège d’avoir découvert peut-être la plus grosse comète jamais vue. »

Il n’a pas visité le système solaire depuis plus de 3 millions d’années.

Les gens ici sur Terre auront probablement besoin de s’appuyer sur des télescopes pour en prendre des photos.

C’est un gros.

Une comète géante – qui, selon les scientifiques, est sans doute la plus grande comète découverte des temps modernes – est en route vers le soleil et se rapprochera le plus de la Terre en 2031.

« Nous avons le privilège d’avoir découvert peut-être la plus grande comète jamais vue – ou du moins plus grande que n’importe quelle autre bien étudiée – et de l’avoir attrapée assez tôt pour que les gens la voient évoluer à mesure qu’elle s’approche et se réchauffe », a déclaré un astronome de l’Université de Pennsylvanie. Gary Bernstein, co-découvreur de l’objet.

C’est la comète la plus éloignée à découvrir sur sa trajectoire entrante, ce qui nous donne des années pour la regarder évoluer à l’approche du soleil, a déclaré la National Science Foundation.

La comète est également un visiteur peu fréquent de notre coin de pays : « Elle n’a pas visité le système solaire depuis plus de 3 millions d’années », a déclaré Bernstein dans un communiqué.

La comète, qui est estimée à 60 à 120 miles de diamètre, soit environ 10 fois le diamètre de la plupart des comètes, est une relique glacée jetée hors du système solaire par les planètes géantes en migration au début de l’histoire du système solaire.

Cette comète ne ressemble à aucune autre auparavant, a déclaré la National Science Foundation, et l’énorme estimation de la taille est basée sur la quantité de lumière solaire qu’elle reflète.

À son rythme actuel, la comète partira de son point actuel juste après l’orbite de Neptune pour presque atteindre l’orbite de Saturne en 2031, a déclaré le magazine Smithsonian.

L’objet ne sera probablement qu’à peu près aussi brillant que la lune Charon de Pluton à ce moment-là, selon New Atlas, donc les gens ici sur Terre devront probablement s’appuyer sur des télescopes pour en prendre des photos. Ensuite, il retournera dans l’espace lointain d’où il est venu.

Comète Neowise :7 photos impressionnantes montrent que la comète Neowise illumine le ciel

La comète provenait probablement du nuage d’Oort, qui serait une coquille sphérique géante qui entoure le système solaire, selon la NASA. La plupart des comètes à longue période comme celle-ci proviennent du nuage d’Oort, a déclaré la NASA.

Il pourrait s’agir du plus gros objet du nuage d’Oort jamais détecté, et c’est la première comète sur un chemin entrant à être détectée si loin.

Les astronomes soupçonnent qu’il pourrait y avoir beaucoup plus de comètes non découvertes de cette taille en attente dans le nuage d’Oort. On pense que ces comètes géantes ont été dispersées aux confins du système solaire par la migration de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune au début de leur histoire.

La comète est surnommée Bernardinelli-Bernstein d’après les deux astronomes qui l’ont découverte : Pedro Bernardinelli (également de l’Université de Pennsylvanie) et Gary Bernstein. Son nom officiel est 2014 UN271.