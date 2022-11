La comédienne Nikki Glaser arrive à Joliet – Shaw Local

Nikki Glaser vient au Rialto Square Theatre de Joliet le 21 janvier.

Le Rialto a annoncé mardi l’apparition de Glaser, la décrivant comme “l’une des voix féminines les plus drôles de la comédie aujourd’hui”.

Les billets seront mis en vente à 10 h vendredi. Le spectacle aura lieu à 19h un samedi.

L’apparition de Glaser à Joliet fera partie de sa tournée nationale intitulée “The Good Girl Tour”.

“Depuis plus d’une décennie dans des clubs et des théâtres à travers le pays, et en tant qu’animatrice de trois podcasts à succès, elle a perfectionné son style de comédie incroyablement honnête et sans retenue”, a déclaré le Rialto à propos de Glaser dans le communiqué.

Les émissions récentes de Glaser incluent “The Nikki Glaser Podcast”, une émission quotidienne lancée en 2021, le E! l’émission de téléréalité “Stuck in St. Louis” et “Good Clean Filth” diffusées cette année sur HBO. Elle anime la série HBO Max “FBoy Island”, qui est sortie en juillet.

Glaser était auparavant l’hôte de la première émission quotidienne en direct de Comedy Central, “You Up With Nikki Glaser”, qui s’est déroulée de 2018 à 2020. Ici, la comédie spéciale “Bangin'” est sortie en 2019. Elle a également co-animé et produit “Not Safe Avec Nikki Glaser » pour Comedy Central et « Nikki & Sara Live » pour MTV.

“Nikki a plusieurs émissions spéciales de stand-up et des apparitions télévisées tard dans la nuit dans lesquelles elle plaisante sur ses moments les plus humiliants en tant que femme dans le monde moderne”, indique le communiqué. Ses «luttes passées et actuelles contre l’anorexie, la dépression et l’anxiété sont un jeu équitable» dans ses numéros de stand-up et dans les interviews.

Les billets pour le spectacle au Rialto seront au prix de 53 $ et 43 $. Ils seront disponibles en ligne sur Ticketmaster.com. Plus d’informations sont disponibles sur www.rialtosquare.com.