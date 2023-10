La comédienne Lou Sanders a un avantage secret dans Dancing On Ice alors qu’elle s’inscrit en tant que 8ème nom de célébrité de l’émission

LOU Sanders a été révélée comme la dernière star à s’être inscrite à Dancing on Ice, mais elle a un atout dans sa manche.

Le comédien a été annoncé mardi par Nihal Arthanayake sur BBC Radio 5 Live.

Mais il semble que Lou pourrait avoir un avantage lorsqu’elle entre sur la patinoire.

Pendant la pandémie, Lou s’est lancée dans le patinage à roulettes et montrait ses mouvements sur TikTok.

Parlant de son talent caché, elle avait déclaré à l’époque à The i : « J’ai découvert récemment que l’adrénaline que je reçois des skateparks est la même que celle que je reçois des concerts. »

« C’est aussi embarrassant que quand on commence une comédie, parce qu’il y a tous ces enfants cools, qui sont vraiment bons dans ce domaine et tu te démènes comme un bambin. »

Apparaissant sur Question Team on Dave, elle a également filmé une séance de skate pendant des vacances à Tenerife – qui a été diffusée devant le public et le panel.

Après avoir annoncé que Lou rejoindrait le line-up, elle a déclaré à l’animateur de radio que c’était « son rêve ».

Elle a déclaré : « J’aime l’aventure physique », avant d’ajouter : « Cela semble impoli. »

Le comédien a expliqué : « Je suis nerveux à l’idée de me casser la tête ou simplement de frapper la vieille tête. Je ne peux plus me permettre de perdre d’autres cellules cérébrales.

« Je crains aussi que mon partenaire vienne me chercher, il va devoir être très fort et très courageux. »

Le comique, qui est apparu dans des émissions telles que Mock The Week et 8 Out Of 10 Cats Does Countdown, a déclaré que l’entraînement commencerait la semaine prochaine.

Elle rejoindra un line-up comprenant le boxeur Ricky Hatton, Stephen Webb de Gogglebox et la chanteuse du S Club Hannah Spearritt.

Parmi les autres stars figurent la personnalité de télé-réalité Miles Nazaire, l’actrice Claire Sweeney, le héros olympique Greg Rutherford et la Love Islander Amber Davies.

Annonçant son passage sur Dancing on Ice cet après-midi, Lou a expliqué : « Tourner, tourner – il y a tellement de choses à espérer.

« Une fois, j’ai eu mal aux valses. Mon partenaire de danse a tellement de choses à espérer.