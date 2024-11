Bbc Janey Godley recevait des soins palliatifs après avoir reçu un diagnostic de cancer

La comédienne écossaise Janey Godley est décédée à l’âge de 63 ans. Elle recevait des soins palliatifs après avoir vécu plusieurs années avec un cancer de l’ovaire, ce qui l’a obligée à annuler son programme « Pourquoi est-elle toujours là ? tournée en septembre. Godley était peut-être mieux connue pour ses vidéos doublées virales des briefings Covid de Nicola Sturgeon pendant la pandémie et sa protestation contre la visite de Donald Trump en Écosse en 2016. Sa fille Ashley Storrie a remercié la « famille retrouvée » de Godley pour son soutien « tout au long de ces horribles derniers jours ».

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Storrie a déclaré : « Je voulais vous le dire face à face parce que cela ressemblait vraiment à ce qu’elle aurait voulu. « Elle est partie paisiblement et je tiens à dire un grand merci à tout le personnel de l’Hospice Prince et Princesse de Galles. » Mentionnant un certain nombre de ses proches, elle a déclaré : « Merci beaucoup d’être là et d’avoir rendu ce moment très, très effrayant, paisible et une transition agréable. » Elle s’est ensuite adressée aux partisans de Godley, les remerciant pour leur gentillesse et leur soutien. « Je crois au plus profond de mon cœur qu’elle a ressenti tout l’amour que vous lui avez envoyé », a-t-elle déclaré. « Je pense que cela l’a permis de continuer, en réalité, nous l’avons prolongée plus longtemps grâce à tout le soutien et l’amour du monde. » Elle a terminé sa vidéo avec « Bye Ma », ajoutant: « Frank, prends la porte » – une référence à un personnage de la célèbre voix off de Godley de Nicola Sturgeon.

Ashley Storrie a publié une vidéo sur les réseaux sociaux remerciant ses abonnés pour leur gentillesse et leur soutien

Le manager de Godley, Chris David, a déclaré qu’elle « manquerait énormément à sa famille, à ses amis et à ses nombreux fans ». Il a déclaré: « On se souviendra d’elle pour ses voix off légendaires de Nicola Sturgeon pendant la pandémie, sa comédie hilarante et franche, mais surtout pour être simplement ‘Janey’. » Godley a révélé qu’elle souffrait d’un cancer de l’ovaire en novembre 2021. Elle a obtenu le feu vert en 2022, mais une analyse ultérieure a de nouveau révélé des signes de la maladie. Née dans l’est de Glasgow en 1961, Godley était propriétaire d’un pub avant de s’établir sur le circuit de la comédie. Storrie, qui a suivi sa mère dans la comédie, est la star de la comédie Dinosaur de la BBC Three et a récemment été nominée pour un prix Bafta Scotland pour la série.

Getty Images Janey Godley avec sa fille Ashley Storrie en novembre 2019, deux ans avant son diagnostic de cancer

Godley est devenue virale en 2016 après avoir été photographiée tenant une pancarte avec un mot offensant lors d’une manifestation contre Donald Trump lors de sa visite en Écosse. Son profil a été encore accru lorsqu’elle a exprimé des vidéos des briefings écossais de Nicola Sturgeon sur le Covid. Elle s’est ensuite liée d’amitié avec l’ancien premier ministre. Godley a également été co-présentateur régulier de l’émission Loose Ends de BBC Radio 4, ainsi que de la série The C Bomb de BBC Radio 4. En 2023, elle a été honorée lors du premier Sir Billy Connolly Spirit of Glasgow Award au Glasgow International Comedy Festival. Elle a reçu un diplôme honorifique de l’Université de Glasgow depuis son lit d’hospice plus tôt cette semaine.

« Elle a rendu le monde meilleur »

Publiant sur Instagram, Nicola Sturgeon a déclaré que Godley était « une véritable force de la nature et l’une des personnes les plus drôles que j’aie jamais connues ». Elle a déclaré: « J’ai pu lui rendre visite à l’hospice il y a quelques semaines et même si elle était fragile, elle me tenait toujours sous les points de suture. « Janey était aussi incroyablement gentille. Et elle a rendu le monde meilleur. « Dans les moments les plus difficiles, elle faisait rire les gens – et c’était précieux. »

Médias PA Janey Godley et Nicola Sturgeon sont devenues amies après avoir réalisé des vidéos comiques des briefings Covid de l’ancien premier ministre