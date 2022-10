La comédie vedette de Sivakarthikeyan enregistre une énorme baisse, frappe Rs 4,50 crore sur Diwali

La comédie romantique vedette de Sivakarthikeyan, Prince, a affronté le thriller d’espionnage vedette de Karthi, Sardar, le vendredi 21 octobre. Alors que le premier a mieux ouvert que le second au box-office, Prince fait maintenant face à une rude concurrence de la part de Sardar. Le film de Karthi a reçu de meilleures critiques du public et des critiques et maintenant, la même chose se reflète dans les chiffres du box-office des deux films.

Selon le site Web de suivi du divertissement BoxOfficeWorldWide.com, Prince a enregistré une baisse massive le quatrième jour, c’est-à-dire que Diwali a enregistré les revenus les plus bas de Rs 4,50 crore lundi après avoir collecté Rs 6,50 crore, Rs 5,25 crore et Rs 4,75 crore sur ses trois premiers journées.

D’autre part, Sardar a collecté Rs 6 crore le premier jour de sa sortie et a montré une tendance à la hausse continue dans ses chiffres au box-office en collectant Rs 7 crore, Rs 8 crore et Rs 10,25 crore au cours des trois prochains jours, selon le même portail. Cela porte le total des collections de quatre jours de Prince et Sardar à Rs 21 crore et Rs 31,25 crore respectivement.

Prince est la deuxième sortie en salles de Sivakarthikeyan cette année après la sortie de la comédie dramatique sur le passage à l’âge adulte Don en mai. Dirigé par Cibi Chakaravarthi lors de ses débuts en tant que réalisateur, le film a été un succès retentissant car il aurait franchi la barre des 100 crores de roupies au box-office mondial.

Prince est réalisé par Anudeep KV, qui a acquis une immense renommée après que sa comédie dramatique en télougou Jathi Ratnalu avec Naveen Polishetty, Priyadarshi et Rahul Ramakrishna, soit devenue un succès retentissant l’année dernière. Réalisé avec un maigre budget d’environ Rs 4 crore, le film est devenu un succès retentissant, gagnant Rs 70 crore au box-office mondial.

Outre Sivakarthikeyan, Prince met également en vedette Maria Ryaboshapka, Sathyaraj, Premgi Amaran, Sathish Krishnan, Anandaraj et Subbu Panchu dans des rôles clés.