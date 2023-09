La comédie trio bat Chandramukhi 2 de Kangana Ranaut avec une forte ouverture

Fukrey 3 a enregistré une forte ouverture au box-office, faisant mieux que les deux premiers volets et battant également les deux autres sorties du jour – Chandramukhi 2 et The Vaccine War.

Ce fut un week-end chargé au box-office indien avec la sortie de trois films majeurs en deux langues dans tout le pays. Parmi eux, le comédien Fukrey 3 s’est imposé comme le grand gagnant avec une forte ouverture pour un film de ce genre et de cette envergure. Le film Mrighdeep Lamba a rapporté Rs 8,50 crore en Inde le premier jour, encore plus que le film d’horreur attendu de Kangana Ranaut et Rgahva Lawrence, Chandramukhi 2.

Fukrey 3, le troisième volet de la franchise à succès, met en vedette Richa Chadha, Varun Sharma, Pulkit Samrat, Manjot Singh et Pankaj Tripathi. Le film a gagné Rs 8,50 crores nets en Inde jeudi et il devrait générer plus de Rs 11 crores bruts dans le monde pour la journée. Ce chiffre est plus élevé que Fukrey Returns, qui avait gagné Rs 8,10 crore le jour de son ouverture, en 2017. Il a également laissé derrière lui les deux autres films sortis ce jour-là – The Vaccine War et Chandramukhi 2.

Fukrey, sorti en 2013, a été un succès dormant, rapportant Rs 49 crore sur un maigre budget de Rs 8 crore. La suite, sortie en 2017, a été un succès encore plus important, rapportant Rs 112 crore dans le monde. Fukrey 3 s’est ouvert à de bonnes critiques et bénéficie du soutien d’un bouche à oreille positif, ce qui signifie qu’il peut facilement franchir Rs 30 crore lors de son week-end d’ouverture prolongé et atteindre le chiffre de 100 crore à vie.

Maintenant, il ne s’agit plus de savoir si mais quand Fukrey 3 entrera dans le club des 100 crores en termes de chiffre d’affaires mondial. Quand ce sera le cas, il rejoindra d’autres petits succès de cette année comme Zara Hatke Zara Bachke et Satyaprem Ki Katha, qui ont franchi la barre des 100 crores bien qu’ils soient des artistes de la vie à budget faible ou modéré. Fukrey 3 a également la particularité de ne pas avoir d’étoile, ce qui rend sa réalisation encore plus impressionnante.