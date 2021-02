La comédie debout est un travail dangereux. Un mois après l’arrestation du comique Munawar Faruqui pour avoir « insulté des dieux et des déesses hindous » lors d’une émission, la Cour suprême lui a accordé une caution provisoire aujourd’hui.

Les incidents de persécution contre les comédiens ne sont cependant pas nouveaux. Les bandes dessinées se trouvent souvent vulnérables aux offensives et aux attaques. Le 1er janvier, à Indore du député, Munawar Faruqui, un comédien basé à Bombay a été placé en garde à vue, suite à l’obstruction de son émission au Café Munroe de la ville. Des témoins oculaires et des séquences vidéo affirment que l’émission a été interrompue avant même qu’elle ne commence. Il a depuis, eu trois demandes de mise en liberté sous caution rejetées avant que la Cour suprême n’émette aujourd’hui un avis au gouvernement du Madhya Pradesh et ne suspend un mandat d’arrêt contre Faruqui dans l’Uttar Pradesh.

Auparavant, le comédien populaire Kunal Kamra a fait l’objet d’une procédure pour outrage à son encontre par la Cour suprême de l’Inde, et Agrima Joshua a été mêlée à une controverse au sujet d’une insulte présumée à Chhatrapati Shivaji.

Le monde de la comédie, centré à Mumbai, tout en sous l’effet de la persécution de l’un des leurs, essaie également de se protéger tout en faisant son travail. Les comédiens à eux seuls ne sont pas étrangers aux spectacles perturbés et à la tension qui monte dans les quatre murs d’un club de comédie. Après l’arrestation de Faruqui, une émission Zoom intitulée Thirst Trap, par cinq comédiens de Mumbai (Abbas Momin, Kajol Srinivasan, Andy Reghu, Sriram Padmanabhan et Dattaprasad) a abordé le problème en racontant leurs propres expériences où les spectacles ont été perturbés et la situation est presque devenue incontrôlable. . Ils ont également parlé de ce qu’ils ont fait dans ces situations tout en établissant haut et fort que dans la plupart des cas, il n’y a pas grand-chose à faire. Les bandes dessinées restent vulnérables aux attaques, à la fois en ligne et hors ligne.

Lors d’un spectacle dans un bar Andheri West, Kajol Srinivasan a dû faire une sortie furtive de la cuisine. «Un type dans l’assistance s’est levé pour dire qu’il était le neveu d’un ministre en chef et que je ne pouvais pas faire de blagues sur le ministre en chef. La situation est devenue incontrôlable et le personnel m’a aidé à m’échapper», dit-elle.

À une autre occasion, lors d’un spectacle de la Saint-Valentin pour personnes âgées, un homme est monté sur scène pour faire savoir à Srinivasan qu’il était offensé. Là aussi, Srinivasan a dû quitter la scène. « J’ai essayé de lui demander quel était le problème et je lui ai demandé de faire un pas. Mais il ne l’a pas fait. C’était ma scène après tout », dit-elle en ajoutant que souvent les concerts de bar posent un plus grand risque que les clubs de comédie dédiés. Padmanabhan convient que beaucoup de choses peuvent mal tourner lorsque l’alcool coule et que la comédie n’est pas la pièce maîtresse de la salle. Lors d’un concert dans un bar à Pune, il s’est fait enlever le micro par un groupe d’hommes en uniforme. «Premièrement, les gens ne sont pas toujours heureux que la musique soit éteinte et remplacée par un numéro de comédie. C’était un cas. J’ai fait une imitation de Lata Mangeshkar chantant ‘Ae Mere Watan ke Logon’ et c’est là que les problèmes ont commencé à se préparer. Ils étaient des hommes bien bâtis qui ne semblaient pas heureux », dit-il en ajoutant que sur le moment, il a choisi de désamorcer la situation en faisant une blague clichée sur les Indiens du Sud. Plus qu’un plan, il admet que c’était un instinct de survie.

Stand Up Comedy de Munawar Faruqui / YouTube

Plusieurs bandes dessinées à qui j’ai parlé ont refusé d’être nommées ou de parler de spectacles perturbés dans le passé, elles ont exprimé leur peur. La menace, disent-ils, est réelle et joue la sécurité pour le moment, le seul choix. « Quelque chose qui était autrefois réactif est maintenant devenu proactif », dit Padmanabhan qui révèle également que la plupart des bandes dessinées ont tendance à contrôler légalement leur matériel avant de le présenter à un spectacle en direct ou d’enregistrer une vidéo.

Sanjay Manaktala, une ancienne bande dessinée basée à Bangalore, se souvient d’un incident dans la ville où un employé informatique dans le public a jadis jeté une chope de bière sur un camarade de bande dessinée. « C’était aussi bon qu’une arme. Heureusement, il a raté la cible », dit-il en ajoutant que c’était des moments différents et qu’il est devenu une partie de son ensemble là-dessus.

Bien que les perturbations majeures ne soient pas aussi courantes dans les émissions d’humour en direct, le chahut est quelque chose que la plupart des bandes dessinées ont vécu et traité. « Et en tant que bande dessinée, vous devez aborder ce qui s’est passé dans la salle. Vous pouvez choisir de faire un retour mais c’est un pouvoir que vous exercez avec prudence. Le retour ne doit pas tourner le public vers le chahuteur et contre vous », il dit en ajoutant qu’il choisit de changer de piste quand il voit quelqu’un dans le public devenir mal à l’aise. « La plupart des bandes dessinées avec de l’expérience ont une sorte de sauvegarde. La relativité est le bouclier ici et les blagues sur les fréquentations et le mariage peuvent parfois aider à briser la tension », dit-il.

Pour la bande dessinée populaire Radhika Vaz, les blagues sur elle-même sont l’option incontournable. Cependant, elle choisit d’abord de s’adresser au chahuteur et de tenter de le prendre à ses côtés. « Mais si quelqu’un vient à un spectacle avec l’intention de s’offusquer, il n’y a rien que nous puissions faire. Après tout, une bande dessinée est seule et vulnérable sur scène et il n’y a littéralement pas de bouclier jusqu’à ce qu’un videur arrive », dit-elle.

Certaines bandes dessinées ont également admis avoir réévalué leurs décors à cette époque et clarifié, à plusieurs reprises, que leur matériel n’est ni politique ni religieux. « Les blagues autour de la politique sont un problème de nos jours. Dès que vous faites cela, vous constatez un effort inhérent pour vous peindre sous un jour méchant », déclare le comique Abhijit Ganguly, qui estime que le public sur Internet est plus enclin à trouver un problème avec un le travail de la bande dessinée qu’un public en direct qui a payé pour une performance.

Au fil des années, les bandes dessinées observent leur public et trouvent des modèles dans le chahut et le mode de celui-ci. « Beaucoup de gens interrompent pour attirer l’attention, seulement. J’ai vu cela surtout avec des hommes qui sont à des spectacles avec leurs partenaires féminines », explique Aakash Mehta, comique. Srinivasan note qu’en revanche elle rencontre rarement des hommes chahuteurs.

Il y a aussi l’autre genre. Certains membres du public, nous dit Mehta, choisissent de rencontrer le comique après l’acte pour leur dire qu’ils sont offensés. «Habituellement, ils m’informent de ne pas ouvrir de canal pour le dialogue. Eux, je les écoute et je passe à autre chose. Ensuite, il y a ceux qui veulent passer à l’action, ce qui s’est produit récemment. Il n’y a rien que vous puissiez faire à ce sujet». il dit.

En tant que forme, dit également Mehta, la comédie stand-up est ouverte à la correction de cours toutes les quelques minutes et les bandes dessinées sont bonnes pour lire la pièce. En outre, les blagues qui se retrouvent sur un plateau sont souvent celles qui ont fait rire dans le passé. « Nous ne sommes pas ici pour la révolution. Nous sommes ici pour faire rire les gens. Les bandes dessinées sont comme Batman, vous obtenez celles que vous méritez », ajoute-t-il.

Vaz, qui a fait l’objet de cas de haine en ligne, dit que seulement un pour cent du public d’une émission en direct exprimera réellement ses sentiments. « Les chahuteurs sont les valeurs aberrantes, toujours. Nous ne nous préparons pas pour eux. Nous nous préparons pour le reste du public qui vient de rire », dit-elle tout en avertissant que les récents actes de vigilance ne relèvent pas de la même catégorie. « Cela (l’arrestation de Munawar) chahute tout le pays et nous nous comportons comme des comédiens inexpérimentés qui ne savent pas quoi faire », dit-elle.