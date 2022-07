La comédie spéciale de Dave Chappelle est sortie discrètement sur Netflix après la controverse sur la blague transphobe «The Closer»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une nouvelle comédie spéciale Netflix de Dave Chappelle est sortie sous le radar vendredi via le géant du streaming, et s’est concentrée sur un discours qu’il a prononcé à son alma mater après avoir décliné l’offre de l’école de renommer le théâtre après lui suite à sa controverse sur les blagues transphobes.

Sa conférence à la Duke Ellington School of the Arts de Washington, DC, en novembre dernier, était au centre de la dernière émission disponible sur Netflix et Chappelle, “What’s in a Name”.

On ne sait pas comment les deux parties ont profité de la nouvelle spéciale, car le contrat de 60 millions de dollars de Chappelle avec Netflix ne comprenait que quatre spéciaux et s’est terminé avec son dernier projet, et sans doute le plus controversé, “The Closer”.

Dans la nouvelle spéciale, Chappelle a rappelé comment les étudiants avaient réagi aux blagues transphobes faites dans “The Closer” et comment il avait dû défendre ses droits à la liberté artistique.

“Tous les enfants criaient et hurlaient. Je me souviens, j’ai dit aux enfants, je leur ai dit:” Eh bien, d’accord, qu’est-ce que vous pensez que j’ai fait de mal? Et une ligne s’est formée. Ces enfants ont tout dit sur le genre, et ceci et cela et l’autre, mais ils n’ont rien dit sur l’art.

Il a ajouté: “Et c’est mon plus gros reproche avec toute cette controverse avec” The Closer “: que vous ne pouvez pas rendre compte du travail d’un artiste et supprimer la nuance artistique de ses mots.

“Ce serait comme si vous lisiez un journal et qu’ils disent : “Un homme abattu au visage par un lapin de six pieds devrait survivre”, vous vous diriez : “Oh mon dieu”, et ils ne vous disent jamais que c’est un dessin animé de Bugs Bunny.”

CHRIS ROCK ET DAVE CHAPPELLE POUR EFFECTUER UN SPECTACLE DE COMÉDIE STAND-UP CONJOINT

Chappelle est diplômé de l’école en 1991 et est revenu en novembre pour une visite surprise, où les étudiants pensaient qu’il s’excuserait pour les remarques insensibles faites dans “The Closer”.

“Quand j’ai entendu ces points de discussion sortir des visages de ces enfants, cela m’a vraiment, sincèrement, blessé. Parce que je sais que ces enfants n’ont pas trouvé ces mots. J’ai déjà entendu ces mots. Plus vous dites que je peux Je ne dis rien, plus il est urgent pour moi de le dire”, a déclaré Chappelle.

L’ALMA MATER DE DAVE CHAPPELLE NOMMERA LE THÉÂTRE APRÈS LA STAR MALGRÉ UN CONTREFAÇON « PLUS PROCHE »: « RESTER DERRIÈRE NOTRE DÉCISION »

“Et cela n’a rien à voir avec ce que vous dites que je ne peux pas dire. Cela a tout à voir avec mon droit, ma liberté, d’expression artistique. Cela a de la valeur pour moi. Cela ne m’est pas coupé. Cela vaut protéger pour moi, et cela vaut la peine de protéger pour tous ceux qui s’efforcent dans nos nobles et nobles professions.”

Il a ajouté: “Et ces enfants n’ont pas compris qu’ils étaient des instruments d’oppression. Et je ne me suis pas mis en colère contre eux. Ce sont des enfants. Ce sont des étudiants de première année. Ils ne sont pas encore prêts. Ils ne savent pas .”

Certains élèves de l’école ont organisé une manifestation quelques semaines seulement après que Chappelle a promis 100 000 $ à l’école des arts.

Chappelle n’a pas non plus été invité à un événement caritatif pour la dénomination du théâtre après avoir a juré de se retirer comme une perspective tout à fait si ceux qui le critiquaient mettaient leur argent là où ils étaient et donnaient plus à l’école que ses partisans.

“J’ai 16 ans et je pense que tu es puéril, tu as géré ça comme un enfant”, a déclaré un étudiant, ajoutant que Chappelle est un “bigot”, a rapporté Politico Playbook à l’époque après avoir parlé aux participants de l’événement.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Mon ami, avec tout le respect que je vous dois, je ne crois pas que vous puissiez prendre l’une des décisions que je dois prendre un jour donné”, a-t-il répondu, selon des étudiants relatant l’événement.

Malgré sa tentative de se connecter avec les étudiants et le grand public, Chappelle le mois dernier a décliné l’offre pour la dernière fois. Le bâtiment s’appellera plutôt le Théâtre de la liberté et de l’expression artistiques.

Chappelle, qui était parmi les principaux donateurs du théâtre de l’école, a déclaré qu’il serait disposé à mettre son nom sur le bâtiment à l’avenir.

Ses déboires sur scène ont pris une tournure violente il y a quelques mois lorsque le comédien a été taclé par Isaiah Lee lors d’une représentation au Hollywood Bowl le 3 mai.

Le suspect aurait porté une réplique d’arme à feu avec une lame de couteau à l’intérieur lorsqu’il s’est jeté sur Chappelle, a indiqué la police.