Notre planète change. Notre journalisme aussi. Ce bulletin hebdomadaire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée “Our Changing Planet” pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Suivez les dernières actualités sur notre page Climat et Environnement.

Inscrivez-vous ici pour recevoir cette newsletter dans votre boîte de réception tous les jeudis.

Cette semaine:

La comédie peut-elle être une solution climatique ?

La décision de l’UE sur les chargeurs de téléphone est une grève contre les déchets électroniques

Le saumon lutte pour frayer dans un contexte de sécheresse record en Colombie-Britannique

La comédie peut-elle être une solution climatique ?

(Chelsea Hacket (2019))

Compte tenu de l’assaut des phénomènes météorologiques extrêmes au cours de la dernière année, beaucoup diraient que le changement climatique n’est pas matière à rire. Mais deux universitaires disent le contraire.

Beth Osnes est professeure agrégée d’études sur le théâtre et la performance à l’Université du Colorado, et dans ses recherches, elle a remarqué que l’humour influence la prise de décision et le changement sociétal.

Elle s’est donc associée à Max Boykoff, professeur agrégé en études environnementales à l’U de C, pour concocter une expérience sociale qui mêlait communication climatique et comédie.

“Ce que nous cherchons à faire à travers nos recherches, c’est de comprendre dans quelles circonstances [we can] augmenter les moyens par lesquels les gens trouvent des voies pour parler du changement climatique et, à partir de là, inspirer un plus grand engagement dans l’action », a déclaré Boykoff.

Il s’agit d’une enquête critique à une époque où relativement peu de gens semblent parler de climat. Selon une étude réalisée par l’Université de Yale et l’Université George Mason moins de 40 % des Américains discutent du réchauffement climatique avec d’autres “souvent” ou même “occasionnellement”.

Osnes et Boykoff ont émis l’hypothèse que la comédie climatique pourrait être une solution.

Ils mettre leur théorie à l’épreuve dans leur cours de communication créative sur le climat et Concours international de courtes vidéos sur la comédie et le changement climatique . Ils ont demandé aux élèves de développer sketches comiques autour des problèmes et des solutions climatiques (comme sur la photo ci-dessus). Une vidéo de 2021 est une publicité satirique de Noël du géant des combustibles fossiles Exxon qui note “cette saison des fêtes… nous répandons une désinformation massive – parlons de l’éclairage au gaz!”

“[The students] ne font pas la lumière sur la question du changement climatique, mais ils apportent la lumière sur cette question et je pense que c’est ce qu’ils portent à travers cette expérience », a déclaré Osnes. Elle a souligné que la comédie nous aide à « trouver ce qui nous unit au-dessus de ce qui nous divise.”

Elle et Boykoff disent que cela commence par rencontrer les gens là où ils se trouvent. L’humoriste new-yorkais Chuck Nice le sait bien.

“Le climat est un problème qui affecte tout le monde d’une manière ou d’une autre”, a-t-il déclaré. “La première chose que je dis, c’est de ne pas parler aux gens de New York des ours polaires parce qu’ils s’en moquent… mais ils pensent peut-être à la justice environnementale, ils pensent peut-être aux coûts de l’énergie [and] ils pensent peut-être à des emplois.”

Ses blagues vont de se moquer d’éco-guerriers pharisaïques à se moquer des fluctuations de plus en plus chaotiques du temps, à taquiner le public et les médias sur leur lenteur à réagir au changement climatique. Aucune personne ou sujet n’est interdit.

Nice marie science et comédie depuis des années sur le podcast Radio StarTalk, avec le célèbre astrophysicien et auteur Neil deGrasse Tyson. Pendant son temps libre, Nice travaille à distance de manière continue avec les étudiants d’Osnes et de Boykoff pour organiser leurs sketches comiques pour leur événement de fin d’année, Stand Up for Climate Change.

Il dit que la comédie soulage la gêne et la tension des conversations difficiles et fait parler les gens.

“Plusieurs études ont montré que lorsque vous rencontrez des émotions pendant que vous apprenez, vous retenez beaucoup mieux ce que vous apprenez”, a déclaré Nice. Que sur terre hôte Laura Lynch. “Donc si je suscite le bonheur [or] réponse chimique qui accompagne le rire [and] si j’incite cela pendant que je vous donne des informations, vous êtes plus susceptible d’accepter l’information.”

Osnes, Boykoff et Nice l’ont prouvé lors de leur dernier stand-up de comédie climatique en avril 2022, qui s’est déroulé dans diverses villes américaines. Environ les deux tiers de l’auditoire ne savaient pas qu’ils assistaient à une comédie sur le thème du climat, mais cela n’a pas empêché de nombreuses personnes d’approcher les organisateurs par la suite pour discuter des ressources d’action climatique. Les blagues ont clairement fait réfléchir les membres du public.

“Je dirais à tout le monde, peu importe qui vous êtes, qu’il y a un chemin et une place pour vous dans cette solution”, a déclaré Nice.

—Dannielle Piper

Commentaires des lecteurs

Murray Chantler :

“Je viens de finir de lire sur le Coiffeuse australienne qui aborde de manière proactive la question du changement climatique avec ses clients , et s’est ensuite diversifiée dans la direction d’ateliers pour enseigner aux autres membres de sa profession comment initier la même sensibilisation avec leurs clients. La lecture de cet article a vraiment fait ma journée, m’a fait sourire et a remonté mon esprit; à quel point il est rafraîchissant et inspirant de savoir qu’il y a des gens comme Mme Garcia qui prennent l’initiative de faire une différence dans la lutte contre le changement climatique. Félicitations à Mme Garcia !”

Les anciens numéros de What on Earth? sont ici .

CBC News a récemment lancé une page dédiée au climat, qui peut être trouvée ici .

Découvrez également notre émission de radio et notre podcast. Cette semaine, nous discutons avec de jeunes Canadiens noirs de la façon dont ils brisent les barrières du mouvement climatique et nous entendons le “père de la justice environnementale” nous dire où la lutte a commencé. Que sur terre est maintenant diffusé le dimanche à 11 h HE, 11 h 30 à Terre-Neuve-et-Labrador. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée ou écoutez-le à la demande sur Radio-Canada Écoutez .

Vue d’ensemble : un petit pas vers moins de déchets électroniques

Plus tôt cette semaine, les députés du Parlement européen ont voté pour résoudre un problème qui tourmente les utilisateurs de technologie : les câbles de charge incompatibles. Le résultat est que le port de charge USB-C sera la norme pour tous les appareils électroniques de petite et moyenne taille vendus dans l’UE d’ici 2024 .

On pense qu’il s’agit de la première législation au monde visant à normaliser les ports de charge pour des articles tels que les téléphones et les ordinateurs portables. Non seulement il supprimera un irritant majeur pour de nombreux consommateurs, mais il est présenté comme une victoire pour l’environnement, en ce sens qu’il produira moins de déchets électroniques.

La plupart des fabricants utilisent une version de la norme USB (qui signifie Universal Serial Bus), mais Apple ne le fait pas. Il utilise son port Lightning propriétaire (vu à gauche sur la photo ci-dessous) sur la plupart de ses produits. Apple a longtemps fait pression contre la normalisation des chargeurs, arguant qu’elle étouffe l’innovation et qu’elle créerait en fait plus de déchets électroniques.

Alex Agius Saliba, qui a dirigé les négociations pour l’UE à 27 sur cette question, a reconnu que l’interdiction pure et simple des anciens chargeurs aurait un impact négatif sur les consommateurs et l’environnement, c’est pourquoi le bloc exhorte les fabricants à éliminer progressivement les produits plus anciens.

(Craig Chivers/CBC)

Chaud et dérangé : des idées provocatrices sur le Web

Le saumon lutte pour frayer dans un contexte de sécheresse record en Colombie-Britannique

(Sarah Mond)

Une grande partie de la Colombie-Britannique connaît la sécheresse et le temps chaud continu a asséché les cours d’eau, empêchant certains saumons de retourner dans leurs frayères, tuant des centaines de personnes dans une mortalité massive sur la côte centrale de la province.

La situation inquiète les scientifiques et les observateurs du saumon.

La Commission du saumon du Pacifique prévoyait initialement un retour de 9,8 millions de poissons cette année. En août, les prévisions ont été réduites à 5,5 millions. Cela a été réajusté à nouveau, le 28 septembre, à 6,8 millions.

Il y a eu des précipitations record en septembre, et le temps sec et la chaleur se sont poursuivis jusqu’en octobre, un mois connu pour la pluie. Pour certains saumons migrateurs, ce manque d’humidité s’avère mortel.

Le nombre de saumons retournant dans la rivière Neekas, à environ 25 kilomètres au nord de Bella Bella, diminue depuis des décennies, passant d’une moyenne de 47 000 dans les années 1970 à seulement 750 en 2021, selon les données fédérales de Pêches et Océans Canada.

Le week-end dernier, des chercheurs ont découvert des tas de poissons sans vie – principalement des saumons roses – flottant morts ou collés ensemble au fond des Neekas près du canal Spiller.

Des photos et des vidéos prises par l’anthropologue allemande Sarah Mund, qui aidait les compteurs de saumons de l’Université Simon Fraser, montrent ce qui semble être des centaines de saumons. Beaucoup étaient allongés sur des bûches ou le long du lit d’un ruisseau, ou flottaient dans les eaux chaudes et peu profondes d’un ruisseau qui est généralement beaucoup plus profond à cette période de l’année.

“Le voir… arriver à cette ampleur est assez choquant”, a déclaré William Housty, responsable de la conservation de la Première Nation Heiltsuk à Bella Bella.

Il estime que si cette scène est extrapolée à de nombreux ruisseaux, il est probable que des centaines de milliers de poissons soient morts le long des rivières et des ruisseaux de leur territoire cette année en raison des températures chaudes et des faibles niveaux d’eau.

Housty a déclaré que le plein impact d’une mortalité massive de poissons ne sera pas visible avant 2026 environ, lorsque le saumon adulte frayé cette année reviendra.

Chaque automne, les saumons retournent dans les rivières où ils ont éclos des œufs et se battent en amont vers les frayères. Les femelles creusent un nid et leurs œufs sont fécondés par les mâles qui obscurcissent l’eau avec leur laitance (liquide séminal). La plupart des saumons adultes meurent alors, laissant leur avenir aux alevins capables de se développer et de survivre aux prédateurs.

Bien qu’il ne soit pas rare que des saumons souffrent ou meurent à cause de faibles précipitations, cette mortalité massive est “anormale”, a déclaré Kyle Wilson, biologiste quantitatif appliqué à la Central Coast Indigenous Resource Alliance.

Il a blâmé, en partie, le temps chaud et sec, suivi d’un peu de pluie récente qui, selon lui, a “trompé” les saumons pour qu’ils se dirigent vers l’amont, jusqu’à leur mort.

Il prédit que très peu de roses survivront dans ce ruisseau – et seulement dans les bassins plus profonds plus haut dans la voie navigable. Mais ce n’est peut-être pas une catastrophe totale, dit-il, car les saumons roses d’autres systèmes fluviaux peuvent choisir de frayer dans la rivière Neekas.

Jusque-là, Wilson dit que la perte de poissons affectera les prédateurs comme les ours, les loups et les aigles. Cela affectera également les pêches commerciales et autochtones qui dépendent du saumon qui retourne dans les cours d’eau du centre de la Colombie-Britannique chaque automne.

Le même scénario se joue dans d’autres parties de la province. Des dizaines de milliers d’alevins de saumon de la longueur d’un doigt sont relâchés chaque année des cours d’eau dans l’inlet Burrard. Dave Bennie, qui a fait du bénévolat à l’écloserie de saumon de Noon’s Creek pour la Port Moody Ecological Society pendant 28 ans, l’appelle également “anormal”.

“Je ne sais pas quoi dire aux enfants. C’est sec, il n’y a pas d’eau. Il n’y a pas de poisson”, a déclaré Bennie. “[I’ve] Je ne l’ai jamais vu aussi bas.”

Il souligne que les saumons sautent au large, mais que le lit du ruisseau est si sec que les kétas et les cohos qui reviennent ne peuvent pas se rendre de l’océan à Noon’s Creek pour nager en amont pour frayer.

“Chaque année, de moins en moins reviennent”, a déclaré Bennie, assis sur des rochers secs dans un ruisseau qui, selon lui, coulerait généralement aussi haut que sa poitrine en octobre.

Pour l’instant, les alevins survivants se cachent dans les minuscules bassins sous les rochers, mais il dit que cela les rend vulnérables aux prédateurs comme les loutres et les hérons bleus, sans parler de la chaleur inhabituelle. Il craint pour toutes les écloseries de Burrard Inlet.

“Nous pourrions tout perdre – tout le travail que nous avons fait pendant des années et des années.”

– Yvette Brend

Reste en contact!

Y a-t-il des problèmes que vous aimeriez que nous couvrions ? Des questions auxquelles vous voulez des réponses ? Vous souhaitez simplement partager un mot gentil ? Nous aimerions recevoir de vos nouvelles. Envoyez-nous un courriel à whatonearth@cbc.ca.

Inscrivez-vous ici pour obtenir Quoi sur Terre ? dans votre boîte de réception tous les jeudis.

Éditeur : André Mayer | Conception du logo : Sködt McNalty