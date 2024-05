La comédie Netflix sur le lieu de travail de Shane Gillis et Steve Gerben

Shane Gillis et Chris O’Connor dans « Pneus ».

Pendant un bref instant dans Pneus, Shane (Shane Gillis) envisage la possibilité d’une vie meilleure. Son ancien copain de lycée (Francis Ellis) a fait irruption dans le magasin d’automobiles où travaille Shane, se vantant de son salaire à six chiffres et de sa femme sexy – et brandissant devant Shane l’idée que lui aussi pourrait tout avoir, si seul Shane viendrait travailler pour lui.

L’offre n’est cependant pas tout ce qu’elle prétend être, et à la fin de cet épisode, Shane a fait la paix avec l’idée que le magasin est l’endroit où il appartient. Il n’est peut-être pas vraiment heureux, mais il est à l’aise, dans un travail qui lui demande peu et auquel il donne encore moins. L’ambition n’est tout simplement pas son style – et ce n’est pas non plus Pneus‘. La comédie de Netflix ne risque pas d’impressionner qui que ce soit par l’originalité de son point de vue ou la finesse de son esprit. Mais ce n’est pas vraiment une tentative. Selon les normes de la barre basse, elle est réglée pour elle-même, elle fonctionne très bien.

Date de diffusion : Jeudi 23 mai (Netflix)

Casting: Shane Gillis, Steve Gerben, Chris O’Connor, Kilah Fox, Stavros Halkias

Créateurs : Shane Gillis, Steve Gerben, McKeever





Fondamentalement, il s’agit d’une émission sur un gars qui passe la plupart de son temps à torturer un autre gars – quoique d’une manière vaguement affectueuse. Will (Steve Gerben, qui a co-créé la série avec Gillis et le réalisateur McKeever) est une épave nerveuse qui a récemment été embauchée dans une branche défaillante de la chaîne d’ateliers de réparation de son père. Le poste le met à la tête d’une petite équipe qui comprend le réceptionniste sans changement Kilah (Kilah Fox) et le mécanicien taciturne Cal (Chris O’Connor), et le fait rendre compte à un manager (Stavros Halkias) qui semble à peine plus organisé que Will le fera. Mais surtout, cela le met en désaccord avec son cousin Shane, qui saisit chaque occasion pour taquiner, plaisanter, humilier et généralement saper Will pour son propre amusement.

Les tactiques de Shane sont à peine plus sophistiquées que celles que l’on trouve dans n’importe quelle cour de récréation d’un collège. Il fait des bruits sexy dans l’interphone pendant que Will essaie de flirter avec une cliente, se moque des idées (certes terribles) de Will devant un journaliste, répand des rumeurs embarrassantes dans les autres succursales sur l’addiction de Will au lait chocolaté ou sa prédilection à lécher ses amis. les mamelons. Le tourment est si implacable que Will est énervé chaque fois qu’il s’arrête : « Si tu veux frapper mon pénis, frappe-moi simplement mon pénis. Finissez-en », plaide Will après une interaction autrement irréprochable.

Pour être juste envers Shane, Will se comporte comme un signe de marche. Là où Gillis affiche par défaut un sourire narquois, Gerben présente son visage dans une expression constante de panique : les yeux exorbités, les sourcils froncés, la bouche ouverte alors qu’il balbutie une énième manifestation. Shane est peut-être un fainéant qui réagit à toute suggestion selon laquelle il pourrait réellement essayer, vous savez, de travailler, avec un « non » catégorique. Mais Will n’est pas lui-même un employé modèle. L’arc vaguement sérialisé de la saison concerne Will qui commande trop de pneus pour le magasin et se démène pour trouver comment les vendre ; ses idées farfelues incluent une « initiative des femmes » idiote qui se résume à des affiches avec des slogans comme « Nous t’avons eu, ma fille ! et un lave-auto en bikini qui offense un partenaire commercial important.

Pour tout le temps que Pneus passe avec Shane et Will, chacun reste obstinément d’une seule note – jusqu’à la fin, plus un type de gars (Shane un rustre, Will un nebbish) qu’un individu pleinement réalisé avec des motivations ou des bizarreries qui pourraient s’étendre au-delà de cette tranche de vie. Leurs collègues sont encore moins distinctifs. Même si les performances de Fox et O’Connor ont du potentiel, les scripts semblent oublier la moitié du temps que ces acteurs sont sur la liste de paie.

Quant au monde au-delà de cette boutique, oubliez-le : les intrigues mettent rarement les pieds hors des murs du magasin, ce qui, d’une part, permet probablement Pneus pour tirer le meilleur parti du modeste budget que Netflix était prêt à lui accorder, et d’un autre côté, cet univers semble claustrophobe et minuscule.

La dynamique de Will et Shane est la seule blague qui Pneus est construit autour, avec seulement des variations mineures sur six épisodes d’une demi-heure. Si vous ne trouvez pas drôle l’humour juvénile et légèrement rétrograde de Gerben et Gillis, c’est une recette pour l’ennui. Si vous le faites – et cela peut être amusant, de la même manière que taper « 80085 » dans une calculatrice classique peut être amusant – cela pourrait suffire pour passer quelques heures. Leur alchimie en tant que vieux amis est crédible, et quand les choses se gâtent vraiment (comme lorsque le gang est confronté à des rumeurs selon lesquelles la succursale pourrait être fermée), ils sont même capables de se montrer l’un pour l’autre d’une manière toujours aussi belle. légèrement sucré. Mais je veux quelque chose de plus, comme une résonance émotionnelle, la construction d’un monde ou le développement de base du caractère, et Pneus ce n’est pas ton mec.