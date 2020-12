NEW YORK (AP) – La comédie musicale « Ratatouille » de TikTok a créé de sérieux talents pour son concert-bénéfice d’une nuit seulement, y compris des rôles pour Tituss Burgess, Adam Lambert, Wayne Brady, André De Shields et la star de « Emily in Paris » Ashley Park.

«Ratatouille: The TikTok Musical» – surnommé affectueusement le «Ratatousical» – commencera à être diffusé vendredi à 19 h HE pendant 72 heures. Les billets sont en vente exclusivement sur TodayTix.com et coûtent 5 $. Le produit profitera à The Actors Fund, qui aide les travailleurs de l’industrie du divertissement.

C’est le produit de plusieurs esprits – de nombreux fans de théâtre musical et des artistes sans travail – qui ont collaboré à des chansons, des paroles et des idées originales pour transformer un film d’animation non musical en un spectacle en deux actes de style Broadway.

L’histoire à la fois cinématographique et musicale est centrée sur Rémy, un rat ambitieux qui rêve de devenir chef parisien. Burgess jouera Rémy, Lambert jouera son frère aîné, Emile, et Park jouera le chef sans fioritures Colette. Lauréat d’un Tony Award, De Shields joue le critique gastronomique Anton Ego, Kevin Chamberlin le grand chef Gusteau et Andrew Barth Feldman le «neveu» de Gusteau Linguini.

Les autres membres de la distribution seront Priscilla Lopez, lauréate de Tony, Owen Tabaka et Mary Testa, trois fois nominée aux Tony. Le spectacle sera joué avec l’orchestre de 20 musiciens de Broadway Sinfonietta.

La comédie musicale – basée sur le film Disney / Pixar 2007 – a percolé au cours des derniers mois sur TikTok et de nombreuses stars virales de cette plate-forme de médias sociaux qui ont contribué à la série sont impliquées dans la production. Les vidéos virales « Ratatouille » ont été vues par plus de 200 millions d’utilisateurs de TikTok, selon la plateforme de médias sociaux.

Emily Jacobsen, qui a écrit la chanson originale «Remy the Ratatouille» pour TikTok, et le compositeur Daniel Mertzlufft, dont l’arrangement de cette chanson a contribué à relancer l’effort en ligne reçoivent un crédit d’écriture, tout comme Blake Rouse, qui a écrit deux des plus populaires. chansons sur TikTok, «The Rat’s Way of Life» et «Ratatouille Tango».

L’émission diffusée sera produite par Seaview Productions. Il est adapté par Michael Breslin et Patrick Foley, chorégraphié par Ellenore Scott et réalisé par Lucy Moss.

Contributeur: Patrick Ryan